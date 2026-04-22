英超意甲4勁旅8月啟德踢表演賽 羅淑佩︰「M」品牌資助 出場陣容有要求

英超的曼城、車路士及意甲的國際米蘭、祖雲達斯8月訪港，在啟德主場館上演「香港足球盛會2026」。四年一度世界盃今年6至7月舉行，對會否影響外隊訪港陣容，文化體育及旅遊局長羅淑佩昨指，香港足球盛會獲得政府「M」品牌資助，對四支球隊的出場陣容有一定要求。

澳洲活動公司TEG Sport，今年再度在啟德主場館舉辦香港足球盛會2026，將有兩場比賽，當中8月1日由曼城與國際米蘭對陣，8月5日則由車路士與祖雲達斯作賽。主辦單位昨舉行記者招待會，公布比賽及售票安排。羅淑佩、足總主席霍啟山聯同四隊的名宿，胡禮菲臘斯、韋利、迪馬堤奧及戴維斯昨出席活動。