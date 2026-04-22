英超意甲4勁旅8月啟德踢表演賽 羅淑佩︰「M」品牌資助 出場陣容有要求

英超的曼城、車路士及意甲的國際米蘭、祖雲達斯8月訪港，在啟德主場館上演「香港足球盛會2026」。四年一度世界盃今年6至7月舉行，對會否影響外隊訪港陣容，文化體育及旅遊局長羅淑佩昨指，香港足球盛會獲得政府「M」品牌資助，對四支球隊的出場陣容有一定要求。
澳洲活動公司TEG Sport，今年再度在啟德主場館舉辦香港足球盛會2026，將有兩場比賽，當中8月1日由曼城與國際米蘭對陣，8月5日則由車路士與祖雲達斯作賽。主辦單位昨舉行記者招待會，公布比賽及售票安排。羅淑佩、足總主席霍啟山聯同四隊的名宿，胡禮菲臘斯、韋利、迪馬堤奧及戴維斯昨出席活動。
就世界盃將於今年6至7月舉行，來港的4支勁旅部分球員預計將參與賽事，被問及會否擔心影響訪港陣容時，羅淑佩表示，4支球隊的球員合共來自35個國家，世界盃相關因素必須納入考慮。但由於賽事獲得「M」品牌資助，政府、足總及主辦方對球隊陣容均有一定要求，會參考各隊在過去一年中上陣次數較多的球員，以及當中有多少球員能在香港出場。
國腳休息較為充足
羅淑佩指出，相關安排涉及商業考慮，不便透露太多細節，但主辦方、足總及政府均有向球隊提出建議。她又提到，意大利未能晉身世界盃，相關國腳在球季結束後可即時放暑假，休息時間較為充足，增加在港上陣的機會，對本地球迷屬正面消息。
就香港國際七人欖球會舉行期間，暴雨導致啟德體育園漏水，羅淑佩強調，園方已有既定機制應變。
門票5月開賣
根據主辦方公布，兩場表演賽共設有6款門票座位選擇，票價介乎399至2,999元，公開操練門票299元。4隊都有專屬球迷看台，相關門票由各支球隊官方球迷會發售。球迷可登入TEG Sport網站登記，於5月13日預售日購買門票，球迷亦可於5月14日經快達票HK Ticketing購買公售門票。另外，由5月7日起可透過Trip.com預購比賽門票、旅遊及住宿套票。