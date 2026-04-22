噴射飛航金光飛航周六加價 加幅一成 最貴242元

油價高企，再有跨境交通工具宣布加價。往返港澳的兩間船公司噴射飛航及金光飛航宣布，周六起調升船票價格，加幅約一成，以應對近期燃油價格急劇飆升及物價持續上揚所帶來的成本壓力。
信德中旅船務管理有限公司營運的噴射飛航表示，近期燃油價格急升，加上整體營運成本上漲，已獲澳門政府批准調整票價，以紓緩成本壓力。港澳航線平日普通位日航票價將由175元加至194元；周末及假日日航由190元加至212元；夜航則由220元調升至242元。
金光飛航亦將於同日起調整票價，標準艙平日日航加至192元，假日加至209元，夜航新票價為242元，而頭等艙票價則維持不變。
李家超：對油價走勢不敢抱幻想
另外，特首李家超昨出席行政會議前回應油價問題時表示，中東戰事充滿不確定性，難以預測會持續多久，對油價走勢不敢抱有幻想；指油價雖然已由高位回落，但仍高於戰事爆發前水平。
李家超指，政府早前推出的援助措施是基於5項原則，包括如某行業價格目前已有政府審批機制，應交由機制處理，相關考慮原則維持不變。政府會密切留意情況，按需要動態調整措施，並期望與燃油公司盡快達成協議，目標在本月底前推出每公升柴油3元補貼，以及於5月內落實商用車隧道費半價安排。