噴射飛航金光飛航周六加價 加幅一成 最貴242元

油價高企，再有跨境交通工具宣布加價。往返港澳的兩間船公司噴射飛航及金光飛航宣布，周六起調升船票價格，加幅約一成，以應對近期燃油價格急劇飆升及物價持續上揚所帶來的成本壓力。

信德中旅船務管理有限公司營運的噴射飛航表示，近期燃油價格急升，加上整體營運成本上漲，已獲澳門政府批准調整票價，以紓緩成本壓力。港澳航線平日普通位日航票價將由175元加至194元；周末及假日日航由190元加至212元；夜航則由220元調升至242元。

金光飛航亦將於同日起調整票價，標準艙平日日航加至192元，假日加至209元，夜航新票價為242元，而頭等艙票價則維持不變。