首份五年規劃爭今季諮詢 李家超：首長問責制非搞個人針對

政府正制定本港首份五年規劃，特首李家超表示，政府爭取今季就此作公眾諮詢，強調五年規劃關係到所有人福祉，清晰說明未來5年本港經濟和社會發展策略等。他又說，即將推行的部門首長問責制是針對真正出錯的問題，反對任何「故意搞針對」，而制度未涵蓋的常任秘書長如表現有問題，仍然需要問責。
李家超昨出席行政會議前表示，會爭取在今季內為本港首份五年規劃作公眾諮詢，今年內完成正式文件，強調五年規劃對本港經濟和社會發展有重大意義、關係到所有人福祉，盼社會各界可共同參與。他提到，五年規劃會清晰說明未來5年經濟和社會發展策略、方向和目標，包括鞏固現有10個在國際金融、航運、貿易等國際中心的地位，同時開闢新興賽道等，為香港帶來豐富機遇、提升競爭力，同時亦能凝聚社會力量，有效運用資源及形成社會協同效應。
立會設小組研究分析匯集意見
立法會主席李慧琼及總協調人陳振英、吳秋北表示，立法會已總動員，按各議員所屬範疇或界別及其專業知識和經驗，成立多個小組合作進行專題研究及分析、匯集不同界別意見，配合並幫助政府制定好香港五年規劃文件。她指，議員將聯絡社會各界及邀請專家、業界代表、民間組織等持份者參與，凝聚各界共識。
政府最快今年10月推行的部門首長問責制，並不涵蓋公務員當中最高級的常任秘書長。李家超解釋，常秘的工作是協助司局長制訂政策，所以最終要負責任的是司局長，又說即使制度未涵蓋常秘，如他們表現有問題仍需要問責。他強調，公務員都是盡心盡力工作，制度是針對真正出錯的問題，「我反對任何故意搞針對，因為搞針對係唔公平。」對於政府突煞停籃球博彩項目，李家超稱「預測市場」發展迅速，當中四成更涉及體育賽事，局方需要確保風險可控，認為不盲目推進籃球博彩是負責任做法。
另外，保安局為反修例風波期間被捕，但無被檢控的青年提供「特別項目」。李家超未有正面回應項目是否象徵推動社會復和，表示以檢控以外的方法處理，是讓有意真心悔改的青年重新出發。