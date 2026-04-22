首份五年規劃爭今季諮詢 李家超：首長問責制非搞個人針對

政府正制定本港首份五年規劃，特首李家超表示，政府爭取今季就此作公眾諮詢，強調五年規劃關係到所有人福祉，清晰說明未來5年本港經濟和社會發展策略等。他又說，即將推行的部門首長問責制是針對真正出錯的問題，反對任何「故意搞針對」，而制度未涵蓋的常任秘書長如表現有問題，仍然需要問責。

李家超昨出席行政會議前表示，會爭取在今季內為本港首份五年規劃作公眾諮詢，今年內完成正式文件，強調五年規劃對本港經濟和社會發展有重大意義、關係到所有人福祉，盼社會各界可共同參與。他提到，五年規劃會清晰說明未來5年經濟和社會發展策略、方向和目標，包括鞏固現有10個在國際金融、航運、貿易等國際中心的地位，同時開闢新興賽道等，為香港帶來豐富機遇、提升競爭力，同時亦能凝聚社會力量，有效運用資源及形成社會協同效應。