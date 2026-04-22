智慧綠色集體運輸系統擬設新規管框架 主體法例草案第四季交立法會

政府計劃於東九龍、啟德及洪水橋/厦村新發展區建造智慧綠色集體運輸系統。由於新系統有別於現時的重鐵、輕鐵等體系，政府提出立法訂立框架，以規管新型集體運輸系統及其營運商，賦權行政長官會同行政會議批出專營權及指明續期條款，並參考港鐵模式制定票價調整機制，目標於今年第四季向立法會提交主體法例草案。

運輸及物流局向立法會提交的文件指，擬議規管框架涵蓋4個層級，包括主體法例、附屬法例、行政長官會同行政會議施加的專營權條款，以及專營權協議。主體法例將作為整體依據，賦權制定附屬法例及釐定專營權條款，並確立政府與專營公司所簽訂專營權協議的法律效力；同時訂明專營公司的權利、責任及罰則，以及指定政府人員在規管方面的權力。