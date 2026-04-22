智慧綠色集體運輸系統擬設新規管框架 主體法例草案第四季交立法會

政府計劃於東九龍、啟德及洪水橋/厦村新發展區建造智慧綠色集體運輸系統。由於新系統有別於現時的重鐵、輕鐵等體系，政府提出立法訂立框架，以規管新型集體運輸系統及其營運商，賦權行政長官會同行政會議批出專營權及指明續期條款，並參考港鐵模式制定票價調整機制，目標於今年第四季向立法會提交主體法例草案。
運輸及物流局向立法會提交的文件指，擬議規管框架涵蓋4個層級，包括主體法例、附屬法例、行政長官會同行政會議施加的專營權條款，以及專營權協議。主體法例將作為整體依據，賦權制定附屬法例及釐定專營權條款，並確立政府與專營公司所簽訂專營權協議的法律效力；同時訂明專營公司的權利、責任及罰則，以及指定政府人員在規管方面的權力。
主體法例亦將賦權行政長官會同行政會議就營運新型集體運輸系統批予專營權。首次批出的專營權期限最長為50年，並可按條款申請延續，每次續期最長不多於5年。在監察專營公司方面，營運商大多數董事須通常居住在香港，行政長官亦有權委任增補董事。
票價方面，新系統的票價水平及調整機制將受政府規管，目標是維持在可負擔、為公眾接受及穩定的水平，同時確保專營公司的財務可持續性。政府會於招標前訂定初始票價範圍，而票價調整機制將按個別系統在專營權協議中訂明，並以方程式計算，屬可加可減機制，毋須經任何機關審批。