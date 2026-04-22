馬尼拉人質事件改編電影《走出人質事件》5月上映 金像影后廖子妤出演 網民反彈：二次傷害

改編自2010年菲律賓馬尼拉人質事件的電影《走出人質事件》，將於5月28日在香港上映，由新鮮出爐的金像獎影后廖子妤、童繽毓、張耀棟、龔慈恩、羅蘭及李日朗等主演。然而消息於社交平台傳出後，引發香港網民強烈反彈，有人直批恐帶來二次傷害，「係咪覺得香港人唔夠痛，宏福苑都未痛完，要同時回顧多轉人質事件」。
2010年8月23日，被革職的菲律賓前督察門多薩挾持一輛康泰旅行社旅遊巴，車上共有25名人質，事件持續12小時，最終造成8人死亡、7人受傷，事件震驚全港，市民透過電視直播目擊事發經過，成為「港殤」。
有網民近日在Threads發文表示，一開始未知該電影內容，點擊開預告片「睇咗10幾秒先知係菲律賓人質事件改編，已經心噏到睇唔落去熄咗，個心好唔舒服」。她憶述當年街上電器舖全部轉播新聞直播，「個個行緊街嘅路人都停低晒企係度睇」。她坦言自己仍對事件有PTSD，呼籲其他人入場前要有心理準備，更直言「呢套戲真係冇辦法睇，今世都唔會去菲律賓」。
亦有網民關注事件對生還者、家屬、觀看直播人士造成二次傷害，有人留言：「完全唔明點會係香港上畫，當時睇過直播嘅人而家只係老咗唔係死咗呀！」、「唔睇，唔想再經歷一次」、「係咪覺得香港人唔夠痛，宏福苑都未痛完，要同時回顧多轉人質事件，痴線」、「離譜點解會喺香港上架，發行商失憶？」、「見證過歷史唔敢睇電影」、喺人哋傷口曬鹽唔會睇」。惟亦有網民持不同意見，「作為一部作品我覺得佢有存在既價值，就係比未經歷過既下一代知道有呢件事存在」、「有咩問題，拍出來更加冇得抹走歷史」。
生還者易小玲任電影顧問
資料顯示電影標榜為「福音電影」，2022年於馬來西亞開鏡，由香港監製梁鴻華執導，女主角童繽毓飾演人質事件生還者易小玲，故事以她的視角展開，她曾透露拍攝前曾與易小玲見面會談，易小玲出任電影顧問亦有參加開鏡儀式，更稱支持將事件拍成電影。當中新鮮出爐的金像獎影后廖子妤飾演人質事件槍手的親戚，也是一名記者。