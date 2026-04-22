馬尼拉人質事件改編電影《走出人質事件》5月上映 金像影后廖子妤出演 網民反彈：二次傷害

改編自2010年菲律賓馬尼拉人質事件的電影《走出人質事件》，將於5月28日在香港上映。(影片截圖)

改編自2010年菲律賓馬尼拉人質事件的電影《走出人質事件》，將於5月28日在香港上映，由新鮮出爐的金像獎影后廖子妤、童繽毓、張耀棟、龔慈恩、羅蘭及李日朗等主演。然而消息於社交平台傳出後，引發香港網民強烈反彈，有人直批恐帶來二次傷害，「係咪覺得香港人唔夠痛，宏福苑都未痛完，要同時回顧多轉人質事件」。

2010年8月23日，被革職的菲律賓前督察門多薩挾持一輛康泰旅行社旅遊巴，車上共有25名人質，事件持續12小時，最終造成8人死亡、7人受傷，事件震驚全港，市民透過電視直播目擊事發經過，成為「港殤」。

有網民近日在Threads發文表示，一開始未知該電影內容，點擊開預告片「睇咗10幾秒先知係菲律賓人質事件改編，已經心噏到睇唔落去熄咗，個心好唔舒服」。她憶述當年街上電器舖全部轉播新聞直播，「個個行緊街嘅路人都停低晒企係度睇」。她坦言自己仍對事件有PTSD，呼籲其他人入場前要有心理準備，更直言「呢套戲真係冇辦法睇，今世都唔會去菲律賓」。