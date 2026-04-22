登革熱︱歐家榮：本地傳播風險屬「中等」 爆發風險不可忽視

本港出現今年首宗本地登革熱。衞生防護中心傳染病處主任歐家榮今早(22日)在港台節目表示，本地爆發風險不可忽視，未來本地傳播風險屬中等，但目前整體風險仍屬可防可控水平。

歐家榮中指出，本地個案的出現證明社區可能存在未被診斷的輸入個案。由於香港本身存在可傳播登革熱病毒的白紋伊蚊，隨着氣溫回升及雨季來臨，加上鄰近地區個案高企，預期陸續會有輸入個案。他又提到，確診男子無外遊記錄，相信較大機會於工作地點附近遭蚊叮咬而受感染，中心人員已到患者住所及工地附近視察，並進行流行病學調查。環境視察發現，竹篙灣朗欣路道路工程地盤一帶屬天然綠化環境，存在多處適合蚊子滋生的地方，容器及工地用具亦出現積水，中心已指示地盤負責人暫時停工，直至地盤及周邊完成滅蚊等防控工作。