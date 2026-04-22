港鐵推出兒童繪本及校園戲偶劇　向學童推廣綠色低碳生活

港鐵為了推動環保教育及提升學童對低碳生活的認識，開展《綠鐵B出動—排碳怪吸吸走》環保教育計劃(鍾式明攝）

活動今日在英華小學舉辦啟動禮，港鐵與環保團體長春社聯合製作兒童繪本《綠鐵B出動一排碳怪吸吸走》，以「衣、食、住、行」為切入點，以生動的故事啟發學生實踐低碳生活方式。繪本將送贈至全港公共圖書館，以及參與計劃的小學與幼稚園圖書館。同時，亦會推出電子繪本及動畫版本，方便家長在家與孩子共讀共賞，將低碳訊息延展至家庭層面。繪本原創故事還改編成校園戲偶劇，透過角色演繹和現場互動遊戲，以輕鬆有趣的方式提升學習趣味。戲偶劇將於今年內走訪近40所小學巡迴演出、接觸約1萬名學童。

今年到近40所小學巡迴演出

今日是世界地球日，港鐵為了推動環保教育及提升學童對低碳生活的認識，開展《綠鐵B出動—排碳怪吸吸走》環保教育計劃，透過兒童環保繪本及校園戲偶劇，將低碳環保訊息帶進校園。

港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿表示，港鐵一直致力推動環保教育，與社會各界攜手實踐可持續生活。很高興能與長春社共同製作《綠鐵B出動一排碳怪吸吸走》繪本，再配合電子書、動畫及校園巡演，讓小朋友在「玩中學、學中做」，從衣食住行的日常生活細節中開始減碳，成為守護地球的小小行動家，一起載向綠色未來。

環境及生態局副局長黃淑嫻致辭時表示，同學透過生動繪本和木偶劇，能從「衣、食、住、行」四方面認識低碳生活小貼士。她呼籲同學透過愉快的學習過程，建立起關愛環境、珍惜資源的價值觀，逐步養成綠色生活的好習慣，一起實踐低碳生活。