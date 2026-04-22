熱門搜尋:
伊朗局勢 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 dse 2026 姜濤 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Apr-22 15:06
更新：2026-Apr-22 15:06

港鐵推出兒童繪本及校園戲偶劇　向學童推廣綠色低碳生活

分享：
港鐵為了推動環保教育及提升學童對低碳生活的認識，開展《綠鐵B出動—排碳怪吸吸走》環保教育計劃(鍾式明攝）

港鐵為了推動環保教育及提升學童對低碳生活的認識，開展《綠鐵B出動—排碳怪吸吸走》環保教育計劃(鍾式明攝）

adblk4

今日是世界地球日，港鐵為了推動環保教育及提升學童對低碳生活的認識，開展《綠鐵B出動—排碳怪吸吸走》環保教育計劃，透過兒童環保繪本及校園戲偶劇，將低碳環保訊息帶進校園。

今年到近40所小學巡迴演出

活動今日在英華小學舉辦啟動禮，港鐵與環保團體長春社聯合製作兒童繪本《綠鐵B出動一排碳怪吸吸走》，以「衣、食、住、行」為切入點，以生動的故事啟發學生實踐低碳生活方式。繪本將送贈至全港公共圖書館，以及參與計劃的小學與幼稚園圖書館。同時，亦會推出電子繪本及動畫版本，方便家長在家與孩子共讀共賞，將低碳訊息延展至家庭層面。繪本原創故事還改編成校園戲偶劇，透過角色演繹和現場互動遊戲，以輕鬆有趣的方式提升學習趣味。戲偶劇將於今年內走訪近40所小學巡迴演出、接觸約1萬名學童。

adblk5

港鐵為了推動環保教育及提升學童對低碳生活的認識，開展《綠鐵B出動—排碳怪吸吸走》環保教育計劃(鍾式明攝） 港鐵為了推動環保教育及提升學童對低碳生活的認識，開展《綠鐵B出動—排碳怪吸吸走》環保教育計劃(鍾式明攝）港鐵為了推動環保教育及提升學童對低碳生活的認識，開展《綠鐵B出動—排碳怪吸吸走》環保教育計劃(鍾式明攝） 港鐵為了推動環保教育及提升學童對低碳生活的認識，開展《綠鐵B出動—排碳怪吸吸走》環保教育計劃(鍾式明攝） 港鐵為了推動環保教育及提升學童對低碳生活的認識，開展《綠鐵B出動—排碳怪吸吸走》環保教育計劃(鍾式明攝） 港鐵為了推動環保教育及提升學童對低碳生活的認識，開展《綠鐵B出動—排碳怪吸吸走》環保教育計劃(鍾式明攝） 港鐵為了推動環保教育及提升學童對低碳生活的認識，開展《綠鐵B出動—排碳怪吸吸走》環保教育計劃(鍾式明攝） 港鐵為了推動環保教育及提升學童對低碳生活的認識，開展《綠鐵B出動—排碳怪吸吸走》環保教育計劃(鍾式明攝） 港鐵為了推動環保教育及提升學童對低碳生活的認識，開展《綠鐵B出動—排碳怪吸吸走》環保教育計劃(鍾式明攝） 港鐵為了推動環保教育及提升學童對低碳生活的認識，開展《綠鐵B出動—排碳怪吸吸走》環保教育計劃(鍾式明攝） 港鐵為了推動環保教育及提升學童對低碳生活的認識，開展《綠鐵B出動—排碳怪吸吸走》環保教育計劃(鍾式明攝） 港鐵為了推動環保教育及提升學童對低碳生活的認識，開展《綠鐵B出動—排碳怪吸吸走》環保教育計劃(鍾式明攝）

港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿表示，港鐵一直致力推動環保教育，與社會各界攜手實踐可持續生活。很高興能與長春社共同製作《綠鐵B出動一排碳怪吸吸走》繪本，再配合電子書、動畫及校園巡演，讓小朋友在「玩中學、學中做」，從衣食住行的日常生活細節中開始減碳，成為守護地球的小小行動家，一起載向綠色未來。

環境及生態局副局長黃淑嫻致辭時表示，同學透過生動繪本和木偶劇，能從「衣、食、住、行」四方面認識低碳生活小貼士。她呼籲同學透過愉快的學習過程，建立起關愛環境、珍惜資源的價值觀，逐步養成綠色生活的好習慣，一起實踐低碳生活。

adblk6

《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位

ADVERTISEMENT

至抵會員價，名額有限，請火速訂位！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務