大埔宏福苑五級火｜宏新閣上樓最後一日 居民「代父從軍」：父母想要的都找回來

大埔宏福苑受災居民第三日上樓執拾，亦是宏新閣居民最後一日上樓執拾。林先生代八旬父母執拾，發現損毁不嚴重，大部分重要物品都能夠取回。(now新聞畫面)

大埔宏福苑受災居民第三日上樓執拾，亦是宏新閣居民最後一日上樓執拾，今日是高層單位的居民返回單位，上午時段有42戶登記上樓，下午有37戶登記。政務司副司長卓永興早上到宏福苑視察。當局明天起至下星期二期間，安排宏昌閣、宏仁閣和宏道閣的居民上樓；下星期三至5月4日是宏泰閣、宏建閣及宏盛閣居民上樓。

獨居在30樓逾40年的八旬居民梁婆婆表示，自己練習過後仍無法徒步上樓，只好委託女婿代為上樓執拾，已尋回毛氈、照片、護照等物品，但未能取回原定用作過年封利是的萬多元現金。

林先生指八旬父母住在24樓，年紀太大未能親身上樓，因此由他「代父從軍」盡孝執拾，透過視像通話讓父母看屋內情況，他花約20多分鐘上樓，中途休息兩次，下樓用了8分鐘，形容過程算辛苦。他說，隔鄰單位燒成灰燼，但父母單位損毁不嚴重，「梳化同床都冇事」，大部分重要物品都能夠取回，包括父母金飾、結婚相等，形容父母見到單位情况很開心，「想要的東西都找回來，本來預計物品盡失」，帶走物品載滿「2個篋，加4個袋，再加幾個背囊」。他認為3小時時間充足。但日後如有機會希望再次上樓。林先生又透露自己在宏福苑長大，後來搬走並曾出國生活。如今重遊舊地，坦言心情「冇乜特別感覺」，因為早已預料到單位情況。

粵劇演員冀取回大戲戲服

住在27樓40多年的六旬住戶梁小姐稱以往曾演出粵劇，看過當局提供的單位相片後形容情況「樂觀」，本身有運動習慣下已近日加強訓練，期望拿走幾件較名貴的大戲戲服。

住在25樓的何女士表示在宏福苑居住40多年，心願是無論燒毁情況如何都想看一看。何女士的女兒希望取回家中的大提琴，希望與陪伴自己多年的大提琴道別。