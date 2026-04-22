新一期居屋、綠置居及白居二同步推出　4.30起接受申請

房委會宣布，「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」3項計劃，將由下周四(30日)上午8時至下月20日晚上7時同步接受合資格人士申請，為期3個星期。合資格申請者可經網上遞交申請、親身遞交申請或郵寄紙本申請。此外，3項計劃的配額分配將於今年第二季同日分別進行攪珠。「居屋2025」及「綠置居2025」預計分別於今年第四季及今年第三／四季開始選樓；而「白居二2025」則預計於今年第四季向成功申請者發出批准信，以申請「購買資格證明書」。
6項目推近8000伙
「居屋2025」推售5個分別位於啟德、錦田、將軍澳、屏山及東涌的新居屋發展項目，提供接近7,000個單位。單位實用面積介乎約26.1平方米至約52.0平方米（約281平方呎至約560平方呎）。「居屋2025」折扣率定於評定市值折減30%，5個新居屋發展項目單位的售價介乎約150萬元至約480萬元。假設單位售價為280萬元，承造單位售價九成的按揭、按揭還款期30年，並以現行按揭利率約3.5%計算，申請者每月按揭還款額約為11,300元。
「綠置居2025」推售位於九龍灣的新綠置居發展項目盛緻苑，提供超過800個新單位，單位實用面積介乎約26.0平方米至約43.6平方米（約280平方呎至約469平方呎），「綠置居2025」亦會推售新一批租者置其屋計劃的回收單位。「綠置居2025」折扣率定於評定市值折減40%，新綠置居發展項目單位的售價介乎約168萬元至約354萬元。假設單位售價為270萬元，承造單位售價九成半的按揭、按揭還款期30年，並以現行按揭利率約3.5%計算，申請者每月按揭還款額約為11,500元。
另外，39個租置計劃屋邨中所有未售單位的定價介乎約16萬元至137萬元，折扣率為評定市值折減79%至83%。最終售價幅度取決於是次銷售計劃將會推售的單位。
家有初生、長者優先選樓
合資格申請者選樓的優先次序將按申請類別、配額比例和攪珠結果釐定。受房委會已公布公屋清拆計劃影響的租戶，若選擇購買資助出售單位以代替入住公屋，可在「居屋2025」及「綠置居2025」較其他申請者優先選樓。另外，房委會為「居屋2025」及「綠置居2025」下參加「家有長者優先選樓計劃」及「家有初生優先選樓計劃」的家庭申請者分別設定2,800個新居屋單位的配額和350個新綠置居單位的配額，供合資格申請者攪珠和優先選樓。另外，為了讓一人申請者有合理機會購買單位，房委會亦在「居屋2025」及「綠置居2025」下的一人申請者設定700個新居屋單位的配額和100個新綠置居單位的配額。
由明日(23日)開始，公眾可於「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」指定網站瀏覽或下載申請表、申請須知及售樓資料簡介／單張，亦可於同日起在辦公時間內到樂富房委會客務中心、觀塘房委會綠置居銷售小組辦事處、房委會轄下各屋邨辦事處和分區租約事務管理處、香港房屋協會轄下各出租屋邨辦事處及各區民政諮詢中心索取印刷本。