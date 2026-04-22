新一期居屋、綠置居及白居二同步推出　4.30起接受申請

房委會宣布，「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」3項計劃，將由下周四(30日)上午8時至下月20日晚上7時同步接受合資格人士申請，為期3個星期。合資格申請者可經網上遞交申請、親身遞交申請或郵寄紙本申請。此外，3項計劃的配額分配將於今年第二季同日分別進行攪珠。「居屋2025」及「綠置居2025」預計分別於今年第四季及今年第三／四季開始選樓；而「白居二2025」則預計於今年第四季向成功申請者發出批准信，以申請「購買資格證明書」。

6項目推近 8000 伙

「居屋2025」推售5個分別位於啟德、錦田、將軍澳、屏山及東涌的新居屋發展項目，提供接近7,000個單位。單位實用面積介乎約26.1平方米至約52.0平方米（約281平方呎至約560平方呎）。「居屋2025」折扣率定於評定市值折減30%，5個新居屋發展項目單位的售價介乎約150萬元至約480萬元。假設單位售價為280萬元，承造單位售價九成的按揭、按揭還款期30年，並以現行按揭利率約3.5%計算，申請者每月按揭還款額約為11,300元。

「綠置居2025」推售位於九龍灣的新綠置居發展項目盛緻苑，提供超過800個新單位，單位實用面積介乎約26.0平方米至約43.6平方米（約280平方呎至約469平方呎），「綠置居2025」亦會推售新一批租者置其屋計劃的回收單位。「綠置居2025」折扣率定於評定市值折減40%，新綠置居發展項目單位的售價介乎約168萬元至約354萬元。假設單位售價為270萬元，承造單位售價九成半的按揭、按揭還款期30年，並以現行按揭利率約3.5%計算，申請者每月按揭還款額約為11,500元。