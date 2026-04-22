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出版：2026-Apr-22 22:50
更新：2026-Apr-22 22:50

18歲少女問應否即申請公屋嘆學校無教　過來人揭現實：是但一份正經工都爆入息

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有網民關注應否一滿18歲便申請輪候公屋，掀起網民討論。(資料圖片／林俊源攝)

有網民關注應否一滿18歲便申請輪候公屋，掀起網民討論。(資料圖片／林俊源攝)

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住屋問題困擾社會多年，不少年輕人甚至視獲編配公屋為「人生勝利組」。一名18歲少女有感而發稱，自己成年後才發現應及早考慮申請公屋，坦言對相關程序一竅不通，感嘆學校教育與社會現實脫節，「有好多嘢真係學校唔會教你，需要自己主動同社會接觸先知。」

一名18歲少女關注應否立即申請輪候公屋。(Threads截圖) 有網民關注應否一滿18歲便申請輪候公屋，掀起網民討論。(資料圖片／林俊源攝) 有網民關注應否一滿18歲便申請輪候公屋，掀起網民討論。(資料圖片／羅庸軒攝) 一名18歲少女關注應否立即申請輪候公屋，網民留言回應。(Threads截圖) 一名18歲少女關注應否立即申請輪候公屋，網民留言回應。(Threads截圖) 一名18歲少女關注應否立即申請輪候公屋，網民留言回應。(Threads截圖)

網民：有老師主動提醒「夠18歲就去申請」

該名少女在社交平台發帖後，引起不少同齡人共鳴，有留言透露學校老師曾主動提醒他們「夠18歲就去申請」，直言既然坊間劏房租金要六千多元、獨立單位要1萬元，相比之下租公屋負擔大減，「點解唔早啲申請，公屋先千幾蚊」、「我細個有個通識老師教我哋，一到18歲唔理三七二十一即刻申請公屋先。」

不過，有大批過來人紛紛指出，現實制度下18歲排到公屋近乎屬於「不可能任務」。有留言指出，輪候期間月入不能超出單人1.3萬元、雙人2萬元的上限，「是旦(但)搵份正經工都爆啦」，更有過來人直言18歲至35歲是賺錢的黃金時期，若為符合入息要求而刻意維持低薪20至30年，「到中年搵既(嘅)人工只會更小」，是本末倒置的行為，「你35歲都未婚人工又不高再考慮吧。」同時，有過來人「教路」稱與兄弟姊妹或長輩共同申請，編配速度會比單人隊快。

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針對發帖者提出學校沒有教導社會實用技能，儘管有部分網民批評發帖者「乜都要學校教」，認為年滿18歲便應學會自行上網尋找資料，但不少人都感同身受，批評香港的「填鴨式教育」只為訓練學生成為齒輪推動社會運作，「並唔係教你發達，都唔係教你突出，更加唔係教你大展所長」，亦有人坦言「我都係啱啱知18歲可以申請公屋咋，真係乜都冇人教我哋嘅」、「好×戇×，報稅理財邊d(啲)有用就唔教。」

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