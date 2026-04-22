18歲少女問應否即申請公屋嘆學校無教　過來人揭現實：是但一份正經工都爆入息

網民：有老師主動提醒「夠18歲就去申請」

該名少女在社交平台發帖後，引起不少同齡人共鳴，有留言透露學校老師曾主動提醒他們「夠18歲就去申請」，直言既然坊間劏房租金要六千多元、獨立單位要1萬元，相比之下租公屋負擔大減，「點解唔早啲申請，公屋先千幾蚊」、「我細個有個通識老師教我哋，一到18歲唔理三七二十一即刻申請公屋先。」

不過，有大批過來人紛紛指出，現實制度下18歲排到公屋近乎屬於「不可能任務」。有留言指出，輪候期間月入不能超出單人1.3萬元、雙人2萬元的上限，「是旦(但)搵份正經工都爆啦」，更有過來人直言18歲至35歲是賺錢的黃金時期，若為符合入息要求而刻意維持低薪20至30年，「到中年搵既(嘅)人工只會更小」，是本末倒置的行為，「你35歲都未婚人工又不高再考慮吧。」同時，有過來人「教路」稱與兄弟姊妹或長輩共同申請，編配速度會比單人隊快。