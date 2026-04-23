房委會首次同步推居屋 綠置居 白居二 4.30起接受申請 第二季同日攪珠

「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」3項計劃將首次同步推出，市民可於下周四(30日)起至5月20日晚上7時申請。今次居屋計劃有近7,000個單位，以市值七折計售價由150萬至480萬元；當中三成六位於啟德和將軍澳，而面積410方呎以上大單位佔總體兩成四。房委會推出多項新措施，協助青年申請者置業，包括增加抽籤機會、加大白居二配額等。

今期居屋計劃推售5個位於東涌(1,878)、屏山(1,730)、將軍澳(1,408)、啟德(1,090)和錦田(820)等全新屋苑，合共6,926個單位，實用面積由281至560方呎，售價由150萬至480萬元。面積410方呎以上大單位佔總體兩成四、有1,724個，啟德佔200個，面積由464至490方呎。至於綠置居項目位於九龍灣，有857個單位，以市值六折計售價由168萬至354萬元，兩成二面積447至469方呎。