房委會首次同步推居屋 綠置居 白居二 4.30起接受申請 第二季同日攪珠

「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」3項計劃將首次同步推出，市民可於下周四(30日)起至5月20日晚上7時申請。今次居屋計劃有近7,000個單位，以市值七折計售價由150萬至480萬元；當中三成六位於啟德和將軍澳，而面積410方呎以上大單位佔總體兩成四。房委會推出多項新措施，協助青年申請者置業，包括增加抽籤機會、加大白居二配額等。
今期居屋計劃推售5個位於東涌(1,878)、屏山(1,730)、將軍澳(1,408)、啟德(1,090)和錦田(820)等全新屋苑，合共6,926個單位，實用面積由281至560方呎，售價由150萬至480萬元。面積410方呎以上大單位佔總體兩成四、有1,724個，啟德佔200個，面積由464至490方呎。至於綠置居項目位於九龍灣，有857個單位，以市值六折計售價由168萬至354萬元，兩成二面積447至469方呎。
房委會：簡化申請流程
房委會發言人表示，是次同步推出三項計劃，可簡化申請流程，合資格人士可透過網上、郵寄或親身遞交申請。三項計劃於今年第二季同日攪珠，以決定選樓及配額分配次序。居屋及綠置居預計分別於今年第四季及第三/四季開始選樓，而白居二則於第四季向成功申請者發出批准信。
房委會又指，3項計劃將落實一系列鼓勵市民循房屋階梯上進上流的措施，包括向40歲以下白表青年申請者額外分派一個抽籤號碼、向前兩次曾連續申請同一類別資助出售單位銷售計劃而未能成功購買單位的申請者分派多一個抽籤號碼，居屋和綠置居將分開計、將綠白表比例調整至50：50，以及把資助出售單位的轉售限制期由15年縮短至10年。「白居二」配額由1,000個增至7,000個，其中2,000個撥予青年申請者。
預留單位予宏福苑業主
配合政府就大埔宏福苑公布的長遠居住安排方案，房委會將於居屋2025及綠置居2025中預留2,000個單位，以特設銷售計劃供已出售業權的宏福苑業主選購。房委會提醒市民，申請前須細閱申請須知，相關資料及展覽將於4月23日起陸續推出。