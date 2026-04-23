全港戲院日戲飛昨起開售 戲院網站一度逾萬人輪候 須等13.7小時

本周六為全港戲院日，戲票票價劃一30元，戲票於昨午起發售。多套早前叫座的港產片，以及今屆金像獎得獎電影均大受歡迎，部分電影的部分場次在開售約一小時內已告滿座。

各大院線於昨午12時起售票。記者昨午1時半登入多個戲院網上售票平台，部分網站顯示有逾萬人輪候，等候時間長達824分鐘(約13.7小時)；另有網站約等候一小時可成功進入，但在揀選戲院、電影及場次至完成購票期間，仍須再次輪候。至於戲院票房，不少門市亦出現市民排隊購票情況。