全港戲院日戲飛昨起開售 戲院網站一度逾萬人輪候 須等13.7小時

本周六為全港戲院日，戲票票價劃一30元，戲票於昨午起發售。多套早前叫座的港產片，以及今屆金像獎得獎電影均大受歡迎，部分電影的部分場次在開售約一小時內已告滿座。
各大院線於昨午12時起售票。記者昨午1時半登入多個戲院網上售票平台，部分網站顯示有逾萬人輪候，等候時間長達824分鐘(約13.7小時)；另有網站約等候一小時可成功進入，但在揀選戲院、電影及場次至完成購票期間，仍須再次輪候。至於戲院票房，不少門市亦出現市民排隊購票情況。
由黃子華與鄭秀文主演的電影《夜王》，月初票房已突破1.5億元，近日推出導演版。昨午近2時，英皇戲院多場《夜王》導演版場次已滿座。至於新鮮出爐的金像獎最佳電影《再見UFO》，同樣多個場次售罄，其餘未滿場次亦僅餘最前排零星座位。不過，至傍晚記者再登入部分戲院網站，仍見有不少電影的戲票可供購買，戲迷只要花多一點時間，仍有機會購入心儀電影的優惠戲票。
寶石戲院戲飛周五發售
第四屆全港戲院日於周六舉行，市民可在全港52間戲院，以票價一律30元(長者首場優惠票價如低於30元，將維持不變)，欣賞上映中任何放映格式的電影。戲院日的戲票於昨中午12時起，於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，寶石戲院將於周五(24日)於票房發售。