假公安專騙海外內地留學生赴港買金 警拘3漢涉4案起回500萬贓物

警方早前與國家教育部合作為「準港漂」及其家長提供行前教育，包括講解最新詐騙手法，冀來港升學內地生加強警覺性。詐騙集團則轉移目標，向海外留學內地生埋手，假冒內地官員致電事主，訛稱其涉及嚴重刑事案，要求赴港配合調查，並到金舖以小額但高頻率方式購買金粒，作為保證金。警方近日接到7宗報案，涉及約700萬元，最大單一損失涉160萬元，警方經調查及跟據金舖線報，偵破其中4案拘捕3人，起回500萬元贓物。
被捕3名男子年齡介乎25至37歲，涉嫌串謀詐騙及處理犯罪得益，主要負責接收贓物、安排熔煉和套現。警方在相關金工場起回涉案金條、金粒和現金，正追緝兩名負責假冒官員的疑犯，行動仍然繼續。
旺角警區刑事部總督察陳孟豪表示，該警區今年至今共接獲7宗同類假冒官員電話詐騙舉報，受害人均為到海外升學的內地留學生。據了解，受害人分別在英國及澳洲留學。今次的行動偵破其中4宗案件，涉及財物500萬元。
小額高頻方式買金粒 避過登記制度
警方調查顯示，騙徒假冒內地執法或政府官員致電海外留學內地生，訛稱其涉及嚴重刑事案件，要求配合調查及聽從指示。其後指示受害人回港，以小額但高頻率方式購買金粒，每次金額均不超過12萬元，再把金粒交給集團本地成員，以配合「調查」。翻查資料，香港於2023年4月已實施「貴金屬及寶石交易商註冊制度」，在香港購買黃金，若單次交易金額達到12萬港元或以上，交易商依法必須要求客戶提供身份證明文件並登記。
旺角警區重案組高級督察袁栢瑩指，騙徒會將所得金粒變賣成現金，或轉換為虛擬貨幣，期間仍會與受害人保持聯絡，以博取信任及減低懷疑，爭取時間處理贓物。
旺角警區情報組高級督察梅碧心指出，是次行動能及早介入，有賴區內金舖、連鎖珠寶店及酒店前線員工保持高度警覺，並透過西九龍社區先鋒計劃提供情報。警方已向業界發出防騙指引，提醒若發現年輕內地旅客神情緊張、多次購買金粒，且每次交易金額低於12萬元以避開登記要求，應提高警覺，並致電18222或999求助。
警方亦已透過內地留學生網絡加強防騙宣傳，並與內地及海外執法部門保持情報交流。警方重申，任何執法人員絕不會要求市民購買黃金、匯款或繳交保證金，呼籲留學生及家長提高警覺，慎防受騙。