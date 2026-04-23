假公安專騙海外內地留學生赴港買金 警拘3漢涉4案起回500萬贓物

警方早前與國家教育部合作為「準港漂」及其家長提供行前教育，包括講解最新詐騙手法，冀來港升學內地生加強警覺性。詐騙集團則轉移目標，向海外留學內地生埋手，假冒內地官員致電事主，訛稱其涉及嚴重刑事案，要求赴港配合調查，並到金舖以小額但高頻率方式購買金粒，作為保證金。警方近日接到7宗報案，涉及約700萬元，最大單一損失涉160萬元，警方經調查及跟據金舖線報，偵破其中4案拘捕3人，起回500萬元贓物。

被捕3名男子年齡介乎25至37歲，涉嫌串謀詐騙及處理犯罪得益，主要負責接收贓物、安排熔煉和套現。警方在相關金工場起回涉案金條、金粒和現金，正追緝兩名負責假冒官員的疑犯，行動仍然繼續。