宏新閣最後一日執拾 居民攜花祭離世愛貓

大埔宏福苑宏新閣昨最後一日開放執拾，上樓的是21至31樓的高層住戶，上樓居民都帶好支撐裝備。居25樓的麥先生特意帶備花束重返家園，他指一隻愛貓在大火中離世，家中亦存放另一隻已逝貓咪骨灰，因此會上樓拜祭愛貓及希望取回其骨灰。他又說，單位未受大火波及，內部大致完好，但由於時間不夠故只能帶走部分收藏品，「得4個人，幾個袋，執得幾多嘢？」希望日後可再上樓。

居30樓的梁婆婆因力有不逮，由女婿代勞上樓執拾物品，坦言對未能上樓跟居住逾40年的寓所道別感到惋惜。她在樓下收到女婿傳來珍貴舊照、金飾等照片時，馬上笑逐顏開。居25樓的吳先生就只執走數袋物品，包括部分燻黑和帶有灰燼的硬幣，坦言看照片已知道單位情況，惟當踏入家門親眼看到感受更深，「出面咁繁榮，但裡面就頹垣敗瓦，好似兩個世界。」