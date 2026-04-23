新科技控蚊 機械狗鑽叢林 無人機探積水 食環署研引絕育蚊「以蚊治蚊」

香港踏入多雨、溫暖的氣候，亦即將迎來蚊蟲肆虐的高峰期；同時近日錄得今年首宗本地登革熱個案，控蚊工作更受關注。食環署表示，2025年白紋伊蚊的全港最高每月平均指數為9.5%。署方正積極應用科技提升控蚊成效，除派遣可深入叢林死角的四足機械狗與俯瞰積水的無人機外，並正籌備跨地域技術合作，研究「以蚊治蚊」，與內地機構探討在港應用「人工感染沃爾巴克菌雄性伊蚊」，減低野外伊蚊繁殖及傳播疾病風險的可行性，盼能在年內做基線研究。

攝影：周令知

過往滅蚊工作往往受制於地形限制，雜草叢生之地或陡峭山坡，常成為漏網之魚。食環署高級總監(潔淨及防治蟲鼠)孔世傑指，食環署已採用不少新科技，填補傳統人手噴藥局限，其中與機電署合作研發的「滅蚊機械狗」，可走進前線人員無法到達的叢林及植被茂密地帶執行霧化滅蚊。他透露，署方正額外採購兩部機械狗，涉款約162萬港元，用於購置、改裝及保養。 除機械狗外，食環署亦使用無人機配合三維地圖軟件，鎖定潛在積水的隱蔽位置，加快巡查速度。針對長樓梯及陡峭山路，署方則出動「電動爬梯機」，不僅能搭載噴霧設備，更可運送重型物資。

「絕育蚊」從源頭「斷子絕孫」 年內啟動研究 食環署防治蟲鼠主任主管霍明茵透露，署方正與內地生物科技公司磋商，探討引入「人工感染沃爾巴克氏菌」的雄性伊蚊。當這些受感染的雄蚊與野外雌蚊交配後，所產下的卵將無法孵化，從源頭「斷子絕孫」。署方目標在條件成熟時實地測試，並爭取在今年內展開基線研究。此外，全港各區已部署逾2千個新型捕蚊器，可吸引雌蚊進入，令雌蚊沾染白僵菌及生長調節劑，再帶回隱蔽水體中傳播藥效，令孑孓胎死腹中，從源頭瓦解蚊群。孔世傑指，署方去年與教育局合作，向全港學校發出《給學校的防蚊指引》，並陸續為教育局註冊的中小學及特殊學校免費安裝新型捕蚊器，其中青衣佛教葉紀南紀念中學是其中之一。

學校裝捕蚊器好處多 佛教葉紀南紀念中學校長林志煒表示，青衣自然徑一帶去年爆發嚴重基孔肯雅熱本地個案，加上學校花草繁茂且鄰近山坡，須高度重視防蚊工作。林志煒直言，以往外聘公司噴藥「成效一般，且開支大」，每次動輒以萬元計，令校方壓力倍增；加入食環署計劃後，專家進場巡視、清理枯葉，並免費安裝3部捕蚊器。林志煒指，由政府提供並免費安裝捕蚊器，對學校而言是「天大的好消息」，因不僅可為校園建立一層專業的防護，捕蚊器本身亦是極佳的教材，可鼓勵學生思考如何利用科技解決社區如蚊患等實際問題。現時校方維持多管齊下的防疫措施，包括向戶外活動師生提供蚊怕水，並由校工加強雜草清理。林志煒相信，措施配合科技，能為學生提供一個更安全、舒適的成長環境。

去年蚊患指數回落 根據食環署數據，去年本港白紋伊蚊全港最高每月平均指數錄得9.5%，較2024年(14%)及2023年(16.4%)明顯下降。孔世傑表示，本港總體蚊患情況持續改善的同時，2025至26年度的防治蟲鼠開支預算約為8.11億元，較上一年度8.46億元少，反映透過科技輔助及數據分析，可更精準投放資源。孔世傑提醒，雖然機械狗與無人機可提升工作效率，但單靠政府滅蚊並不足夠，市民齊心清理家居積水，才是防治蚊患的最有效途徑。 衛生防護中心︰整體登革熱風險屬可防可控

就本港錄得今年首宗本地登革熱個案，衛生防護中心傳染病處主任歐家榮昨指，過往絕大部分登革熱個案均屬輸入性質，但今次出現本地個案，反映可能有未被診斷的輸入個案在本地傳播病毒。他表示，隨着氣溫回升及雨季來臨，環境有利蚊隻滋生，加上東南亞及鄰近地區的蚊媒傳染病發病率仍然高企，本地爆發風險不容忽視；但認為現時整體風險仍屬可防可控。衛生防護中心提醒市民無論在本地或外遊，必須時刻做好防蚊措施。市民可使用含避蚊胺或其他有效活性成分的昆蟲驅避劑可有效防蚊，應仔細閱讀標籤說明，遵照指示，並只於有需要時重複使用。