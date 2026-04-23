大埔宏福苑五級火｜今日開始第二輪上樓　卓永興：宏昌閣宏泰閣較多嚴重焚毀單位會加強支援

今日是宏福苑7幢受災樓宇居民分批上樓的第4日，上樓安排進入第二輪。由今日開始，會每日同時開放兩幢樓宇，今日開放的是宏昌閣5個樓層及宏仁閣10個樓層。政務司副司長卓永興指宏昌閣和宏泰閣被大火焚毀的情況嚴重，涉及死亡的個案亦多，會加強支援。

政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強和社會福利署署長杜永恒今日上午視察上樓安排後會見傳媒。卓永興指宏昌閣和宏泰閣被大火焚毀的情況嚴重，上樓的居民需要更多支援。所以這兩幢大廈每節只會開放約5個樓層，兩幢大廈各用6日完成上樓。當局會加強支援，第一，進出兩幢樓宇的全部住戶會由一名警員陪同上落樓。第二，對於有死亡個案的單位，每戶均會有一位社署的臨床心理學家與一位社工全程陪同。個別住戶如果有需要，社署會派臨床心理學家或社工增援，另外，陪行的警員也會增加至兩位。駐樓層的民安隊和專隊的社工、臨床心理學家和公務員，也會按情況隨時加入支援。