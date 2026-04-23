大埔宏福苑五級火｜卓永興登宏昌閣與居民傾談　積極跟進「二度執拾」安排(更新)

今日是宏福苑7幢受災樓宇居民分批上樓的第4日，上樓安排進入第二輪。由今日開始，會每日同時開放兩幢樓宇，今日開放的是宏昌閣5個樓層及宏仁閣10個樓層。政務司副司長卓永興指宏昌閣和宏泰閣被大火焚毀的情況嚴重，涉及死亡的個案亦多，會加強支援。 【17:30更新】政務司副司長卓永興到宏昌閣，上樓與兩戶回家執拾的居民傾談，了解他們的執拾情況和聽取意見，照片可見單位未見有嚴重受損。兩戶均表示單位受損情況不算嚴重，仍有不少物品可以帶走，希望有機會可以再回單位執拾多一次。卓永興表示，十分理解居民的意願，政府正積極跟進居民再次返回單位執拾的安排。

政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強和社會福利署署長杜永恒今日上午視察上樓安排後會見傳媒。卓永興指宏昌閣和宏泰閣被大火焚毀的情況嚴重，上樓的居民需要更多支援。所以這兩幢大廈每節只會開放約5個樓層，兩幢大廈各用6日完成上樓。當局會加強支援，第一，進出兩幢樓宇的全部住戶會由一名警員陪同上落樓。第二，對於有死亡個案的單位，每戶均會有一位社署的臨床心理學家與一位社工全程陪同。個別住戶如果有需要，社署會派臨床心理學家或社工增援，另外，陪行的警員也會增加至兩位。駐樓層的民安隊和專隊的社工、臨床心理學家和公務員，也會按情況隨時加入支援。

卓永興續指過去幾日曾與一些居民交談，很高興見到他們能取回自己珍視和有紀念價值的物品，亦高興見到一些住戶帶走一袋袋、一車車的物品。而公務員及關愛隊主動和熱心的協助，亦得到居民的認同。截至昨日為止，有約600個住戶向「一戶一社工」表示希望在今次上樓後，能再有機會返回單位執拾，政府會積極安排。 政府無計劃提供外骨骼機器支援 有提供外骨骼機器支援居民上樓的機構取消服務，有記者問及政府會否考慮與不同機構作中央協調，提供服務方便居民。保安局局長鄧炳強表示，警員在清理現場時曾使用外骨骼的支架，但根據經驗和指引，使用這些機械要有適當訓練，以及一定的駕馭能力，否則存在一定風險。由於未能夠確定普通市民，特別是年長人士的駕馭能力，所以政府沒有提供此類支援。如果當局見到在場有上樓人士使用，也會問對方是否接受過訓練、是否有能力去駕馭，特別在一些情況不太好的樓梯使用時要小心。