大埔宏福苑五級火︱宏昌閣宏仁閣首日424人上樓　火海逃生7.5%燒傷居民冀取樓契

大埔宏福苑居民上樓執拾安排進入第二輪，開放第二及第三幢樓宇予居民上樓收拾，今日(23日)開放的是宏昌閣5個樓層及宏仁閣10個樓層。其中，最先起火的宏昌閣在火災中死亡人數最多，有81人不幸身亡。其中一名男住戶火警當日由宏昌閣20樓及時逃生，身體7.5%燒傷，今日回現場協助住宏仁閣的父親和妹妹執拾物品，表明最想取回樓契、珍貴相片等物品。
政府表示，今日共有115戶、424人上樓，進出大廈的平均時間為2小時13分鐘，最短的是10分鐘，最長的是3小時42分鐘。今日有61戶共153人上落多於一次，最多的6戶12人先後上落最少6次。當局接獲8宗懷疑遺失財物個案，涉及居民懷疑遺失手錶、飾物、現金和金飾等財物，其中6宗已成功協助尋回相關失物、1宗單位損毀較嚴重，調查後居民亦相信財物可能已被焚燬，餘下1宗的單位無搜掠痕跡，居民亦未能提供財物詳細資料；另有4宗市民身體不適求助及1宗需要尋求心理輔導服務的個案。
火警時及時逃生的宏昌閣住戶劉先生帶備紙箱，他指自己的單位獲安排星期日才上樓，今日先幫忙住在宏仁閣的父親和妹妹上樓執拾，希望取回樓契、珍貴相片等物品：「樓契要攞返先！」劉先生提到當日逃生時燒傷，傷及身體約有7.5%，仍未走出傷痛，但他坦言樂觀面對：「康復情況還可以，香港的醫療不錯」被問到回來宏福苑會否有陰影，他指「交畀主」。
住在宏仁閣4樓的張先生稱，希望與居住40多年的單位說聲道謝和道別，他坦言不捨得成長地方，「感覺像失去親人」，希望能夠取回有紀念價值的物品，又希望能夠再獲安排上樓執拾。
居於宏仁閣8樓的李太表示，上樓名額只有4個，她讓給家中的長者先上樓，因為長者的丈夫早前過身，希望取回家中的遺物。李太同時希望政府，可以增加居民上樓的機會。