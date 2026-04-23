大埔宏福苑五級火︱宏昌閣宏仁閣首日424人上樓　火海逃生7.5%燒傷居民冀取樓契

大埔宏福苑居民上樓執拾安排進入第二輪，開放第二及第三幢樓宇予居民上樓收拾，今日(23日)開放的是宏昌閣5個樓層及宏仁閣10個樓層。其中，最先起火的宏昌閣在火災中死亡人數最多，有81人不幸身亡。其中一名男住戶火警當日由宏昌閣20樓及時逃生，身體7.5%燒傷，今日回現場協助住宏仁閣的父親和妹妹執拾物品，表明最想取回樓契、珍貴相片等物品。

政府表示，今日共有115戶、424人上樓，進出大廈的平均時間為2小時13分鐘，最短的是10分鐘，最長的是3小時42分鐘。今日有61戶共153人上落多於一次，最多的6戶12人先後上落最少6次。當局接獲8宗懷疑遺失財物個案，涉及居民懷疑遺失手錶、飾物、現金和金飾等財物，其中6宗已成功協助尋回相關失物、1宗單位損毀較嚴重，調查後居民亦相信財物可能已被焚燬，餘下1宗的單位無搜掠痕跡，居民亦未能提供財物詳細資料；另有4宗市民身體不適求助及1宗需要尋求心理輔導服務的個案。