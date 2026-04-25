運動員生涯學習「與同行者共進退」，木球代表隊成員轉跑道投考警隊。

香港警察學院今日(25日)舉行結業會操，見證新一批見習督察及學警畢業，投入警務工作，其中3位學員畢業前接受訪問，分享他們投考警隊的心路歷程。 29歲的葉浩文是中國香港木球代表隊成員，現時世界排名第二，曾多次代表香港參與國際賽事，並於2024-25年度獲得世界排名第一的殊榮。他表示木球磨練了他的紀律、冷靜、責任感及領導才能，在擔任中學木球教練教學期間，體會到真正的成功並非取決於個人成就的高低，而是能否讓身邊的人共同進步，因而決定投考警察，希望將在運動場上培養的正確價值觀延伸至社會。

葉浩文又提到，12年的運動員生涯教會他在壓力下保持冷靜，在疲憊時堅持到底，在關鍵時刻作出正確判斷。訓練期間他曾自薦擔任班長，希望憑藉多年在木球場上累積的經驗，帶領同學共同面對挑戰，更希望成為一個能帶動全班共同進步的人。回顧這11年來的運動生涯，所學到的不僅是技術，更是一種「與同行者共進退」的精神。世界第一並非終點，而是一種提醒，提醒他應加倍努力，將個人經驗轉化成對團隊、對社會的貢獻。

為兒時夢想兩度投考 26歲的歐陽奕鳴則畢業於廣州暨南大學市場營銷學系，他表示自己從小嚮往警察這份職業，2023年看到「香港警察‧內地大學招募快線」在暨南大學的招募資訊便決定立即報名，順利通過面試後進入警察學院接受訓練。然而，入學後他才發現自己對學院體能訓練強度的認知不足，加上當時未養成運動習慣，最終未能通過體適能測試，帶着遺憾離開學堂，當時他曾感到失落和自我懷疑，但成為警務人員的決心卻從未動搖。 為爭取更多時間訓練體能，歐陽奕鳴選擇擔任補習老師，每日結束教學工作後投入體能訓練，一邊針對自己的體能弱項制定訓練計劃，一邊在補習教學中磨練溝通技巧、責任感和同理心，半年後在「警察招募.體驗日」再次提交投考申請，順利通過所有考核，第二次踏入警察學院受訓。在為期27周的訓練中，他時刻全力以赴，最終他完成所有訓練與考核，更獲頒薛富盃。正因為曾經歷失敗，他更能體諒同學的焦慮，會主動與他們分享心得，放學後一起加緊操練，他認為警隊從來不是一個人的戰場，而是一支有凝聚力的隊伍。以後將會秉持這段經歷所培養的堅毅、責任與同理心，投身前線崗位，持續提升專業能力，忠誠履行警務職責。

警務工作如同賽馬 至於27歲的范婕妍畢業於香港大學土木工程系，曾於英國擔任策騎員3年，她表示往日的高強度訓練正正讓她體會到紀律、專注與堅毅的真正意義。初入馬場時曾意外被馬匹踢至肋骨骨裂，令她萌生放棄的念頭，但最終仍選擇堅持，認為只有直面恐懼，戰勝恐懼，才能真正進步。賽馬訓練讓她具備冷靜、敏銳的觀察與分析能力，她相信藉此能有助日後處理警務工作。 警務工作如同賽馬，充滿變數與未知。策騎員必須在高速中掌控節奏，在壓力下也能保持冷靜，迎難而上，不斷追求更高標準。范婕妍表示，這份精神是她從馬場帶到警隊的信念，也是支撐她守護社會安全的初心。受到一位同樣由賽馬行業轉投警隊的前輩啟發，讓她明白不論是策騎員還是警務人員，同樣需要堅毅、細心和冷靜的性格特質。如今投身警隊，將在馬場累積的專注、韌性與危機應對能力，融入訓練與日常工作之中，期望在未來的警務生涯延續這份精神。