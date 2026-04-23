獲派長洲公屋嫌簡陋　反被圍剿人心不知足：要感恩

公屋綜合輪候時間維持5.1年不變，不少市民獲「上樓」一刻如同派彩。惟有網民在獲派長洲公屋單位後，卻在網上吐苦水，嫌棄單位「簡陋」，稱需要花大錢裝修。帖文引來其他網民熱議，不少人看到單位室內都讚配套不俗，「有曬地磚都話簡陋」、更有人批評「派間酒店式服務住宅俾你好嗎？人心不知足！」、「要感恩，係咁架喎公屋」。

周三(22日)有網民在facebook社交平台「香港公營房屋討論區(FB版)」上以「這麼簡陋…到底要花錢重新裝修嗎？」為題發帖，並標註為「長洲雅寧苑」。從事上傳相片可見，單位內部牆身髹上淡黃色油漆，地板鋪上花紋地磚，亦有廚房及廁所配置，景色可望向樹林。

「有曬地磚都話簡陋」

帖文一出引來大批網民留言，但大部份人未有認同樓主，更直言配套不俗，「直接搬傢俬進去都可以用，使咩裝修」、「有曬磚，係可以簡單入住，絕唔簡陋」、「有曬地磚都話簡陋」、「曲線晒命」、「地下啲地磚好靚，唔使整，慳好多！」、「唔使重舖個地面已經好好」、「廁所沖涼位好四正，唔似新樓鑽石型咁迫夾」。更有人批評樓主「要感恩，係咁架喎公屋」、「居屋間格都要嫌，咁你咪X住啦」、「簡陋嘅係你銀包」、「派間酒店式服務住宅俾你好嗎？要唔要海景山景？有私人管家服務？人心不知足！大把人收樓係水泥地，要花 2／3 萬舖地!」，更有人建議「廁所裝抽氣扇，浴室寶，廚房上面加返吊櫃，灶頭加返門已經OK」，毋須再花大錢裝修。