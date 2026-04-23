反修例被捕者據報赴衛詩雅分享會後獲撤控 保安局：行動細節不便公開 (更新)

有網媒報道有反修例人士曾獲邀出席英皇藝人衛詩雅的分享會，出席後獲警方撤控。

英皇歌手張敬軒早前宣布擔任保安局的「正向引導項目導師」，向反修例事件而被捕無被檢控的青年分享。有網媒報道有反修例人士曾獲邀出席英皇另一藝人衛詩雅的分享會，出席後獲警方撤控。據《am730》了解，衛詩雅是獲邀分享做藝人的心路歷程，並不知道出席人士背景，與張敬軒擔任「正向引導項目導師」性質不同。

據了解衛詩雅不知出席人士背景

保安局回覆《am730》查詢時表示，2019年反修例示威中，不少青年因受煽動而一時衝動誤墮法網，事後深感後悔。警方在過去一段時間，在符合法律的情況下，主動聯絡相關人士，透過正向活動，引導他們慎思明辨、分清是非，包括由保安局邀請社會上有心的人士，不論背景或界別，向有關青年人作分享及交流，分享正向人生；並給予他們改過自新、重新出發的機會。惟相關行動細節不便公開。