反修例被捕者據報赴衛詩雅分享會後獲撤控 保安局：行動細節不便公開 (更新)

英皇歌手張敬軒早前宣布擔任保安局的「正向引導項目導師」，向反修例事件而被捕無被檢控的青年分享。有網媒報道有反修例人士曾獲邀出席英皇另一藝人衛詩雅的分享會，出席後獲警方撤控。據《am730》了解，衛詩雅是獲邀分享做藝人的心路歷程，並不知道出席人士背景，與張敬軒擔任「正向引導項目導師」性質不同。
據了解衛詩雅不知出席人士背景
保安局回覆《am730》查詢時表示，2019年反修例示威中，不少青年因受煽動而一時衝動誤墮法網，事後深感後悔。警方在過去一段時間，在符合法律的情況下，主動聯絡相關人士，透過正向活動，引導他們慎思明辨、分清是非，包括由保安局邀請社會上有心的人士，不論背景或界別，向有關青年人作分享及交流，分享正向人生；並給予他們改過自新、重新出發的機會。惟相關行動細節不便公開。
根據網媒報道，有反修例被捕者在去年2月接獲警察總部致電，詢問他有否興趣參加未來的支援青少年活動，事主回應視乎是甚麼活動後掛線。至去年5月，警方再致電查詢有否興趣參加生涯講座。至11月，他收到來自香港青年聯會的WhatsApp訊息，稱有「衛詩雅分享會」，便答應參與。
衛詩雅分享內地工作經驗
事主表示活動於國家安全展覽廳舉行，目測有約20至30人參與。衛詩雅以及英皇集團副主席、青年聯會前主席楊政龍都是講者。衛詩雅分享約20分鐘，包括其事業發展的心路歷程及在內地工作的經驗。隨後青年聯會介紹內地實習工作計劃，及由聯會職員帶領參觀國家安全展覽廳，講解中國領土概念與《港區國安法》實施後的成效，當中亦設有答問環節。參加活動後，事主獲警方撤控，之後則不時接獲青年聯會推介參加交流活動。