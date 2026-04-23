訛稱外遊受傷呃保險實際未離港，警拘9人涉70個案索賠170萬。

商業罪案調查科近月透過香港保險業聯會的轉介，接查一系列旅遊保險詐騙個案，即有索償人向本地保險公司訛稱在外地旅遊期間，因為發生輕微意外而留醫，從而向不同保險公司提出旅遊保險索償，每宗索償個案涉及金額由數千元至數萬元不等。

商業罪案調查科在香港保險業聯會嘅的協調下，迅速向涉案保險公司索取大量文件作出調查以及分析，發現一連串看似無關聯的保險索償，其實是由一個犯罪團伙在背後所操縱。警方一共分析超過70宗可疑索償個案，發現索償人會透過遞交虛假文件，包括機票、酒店收據及外地醫院求診記錄，從而在無離開香港的情況下，製造出在外地旅遊而受傷的假象，並向保險公司對有關醫療費用作出索償。