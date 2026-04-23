訛稱外遊受傷呃保險實際未離港，警拘9人涉70個案索賠170萬。

商業罪案調查科近月透過香港保險業聯會的轉介，接查一系列旅遊保險詐騙個案，即有索償人向本地保險公司訛稱在外地旅遊期間，因為發生輕微意外而留醫，從而向不同保險公司提出旅遊保險索償，每宗索償個案涉及金額由數千元至數萬元不等。
商業罪案調查科在香港保險業聯會嘅的協調下，迅速向涉案保險公司索取大量文件作出調查以及分析，發現一連串看似無關聯的保險索償，其實是由一個犯罪團伙在背後所操縱。警方一共分析超過70宗可疑索償個案，發現索償人會透過遞交虛假文件，包括機票、酒店收據及外地醫院求診記錄，從而在無離開香港的情況下，製造出在外地旅遊而受傷的假象，並向保險公司對有關醫療費用作出索償。
以相似病徵到同一醫院求診
這些索償人訛稱在去年4月至11月期間，多次到訪越南、新加坡、日本及意大利等國家，並以相似傷勢及病徵到同一間外地醫院求診，總索償金額超過170萬港元。經進一步分析後，警方發現索償人會利用犯罪團伙所提供的電話號碼，以及按照指示去特定銀行開設戶口，藉此向保險公司進行申索，而最後這些犯罪得益會透過現金形式在自動櫃員機提取。
有見及此，人員於昨日(22日)清晨展開拘捕行動，拘捕9名涉案人士，包括7名索償人及兩名懷疑協助犯罪團伙的成員，他們分別為6男3女，年齡介乎25至68歲，當中有前及現職保險經紀，其餘人士則報稱從事文員、保安及電工等行業。 警方現正全面檢視行動中檢獲嘅文件及證物，不排除會有進一步嘅拘捕行動。