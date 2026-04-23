入境處打擊黑工外賣員拘12人，包括4港人涉出租帳號或「派單」謀利。

為了打擊非法外賣送遞工作不法行為，入境處根據外賣平台提供的資料及相關情報，鎖定多個目標地點，於上周一(13日)至昨日(22日)在全港多區進行4次反黑工行動，共拘捕12人，包括8名從事外賣送遞的非法勞工，以及4名涉嫌借出外賣員帳號予非法勞工的香港居民，並檢獲非法勞工證件、食物銀行卡、送外賣使用的單車、手提電話以及相關銀行帳單等。

8名被捕非法勞工全為南亞裔免遣返聲請人士，包括兩名孟加拉籍男子、3名印度籍男子及3名巴基斯坦籍男子，年齡介乎22歲至51歲。調查顯示，有8名非法勞工使用單車送外賣，餘下7名以徒步方式送餐取酬的外賣員。至於4名外賣員帳號持有人包括3男一女，他們年齡介乎31至44歲，因涉嫌協助及教唆非法勞工從事外賣送遞、以及串謀詐騙外賣平台而被捕。所有被捕非法勞工已經被落案起訴，其中一人較早前承認控罪，被判處即時入獄15個月10日。