入境處打擊黑工外賣員拘12人，包括4港人涉出租帳號或「派單」謀利。

為了打擊非法外賣送遞工作不法行為，入境處根據外賣平台提供的資料及相關情報，鎖定多個目標地點，於上周一(13日)至昨日(22日)在全港多區進行4次反黑工行動，共拘捕12人，包括8名從事外賣送遞的非法勞工，以及4名涉嫌借出外賣員帳號予非法勞工的香港居民，並檢獲非法勞工證件、食物銀行卡、送外賣使用的單車、手提電話以及相關銀行帳單等。
8名被捕非法勞工全為南亞裔免遣返聲請人士，包括兩名孟加拉籍男子、3名印度籍男子及3名巴基斯坦籍男子，年齡介乎22歲至51歲。調查顯示，有8名非法勞工使用單車送外賣，餘下7名以徒步方式送餐取酬的外賣員。至於4名外賣員帳號持有人包括3男一女，他們年齡介乎31至44歲，因涉嫌協助及教唆非法勞工從事外賣送遞、以及串謀詐騙外賣平台而被捕。所有被捕非法勞工已經被落案起訴，其中一人較早前承認控罪，被判處即時入獄15個月10日。
每個月約3,000元租借費用
入境處調查發現，可以合法受僱的香港居民在註冊外賣員帳號後，租出其帳號予不可合法受僱的同鄉使用，而這些非法勞工接取訂單後，繼而從事送遞外賣取酬。他們的日薪大約500元，而外賣員帳號持有人則每個月收取約3,000元作為租借費用。另外，亦有一些香港居民註冊外賣員帳號並接取外賣訂單後，利用社交軟件「派單」予非法勞工送外賣，這些非法勞工每完成一張外賣單可以收取15至20元作為報酬。
現時外賣平台要求外賣員以香港身份證實名登記，並且經核實才能夠註冊帳號，同時加強了核實外賣員身份的措施，包括加設動態人面識別系統、引入多重認證、取消替代人送餐條款、加強不定時突擊檢查、以及將可疑帳號凍結等，但部分身份認證手續仍然未夠嚴謹，令不法份子有機可乘。入境處表示，會繼續主動同外賣平台溝通，要求繼續加強核實程序，徹底杜絕非法勞工使用他人帳號去從事非法工作。