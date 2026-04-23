易經專家兼電台主持岑逸飛離世　享年81歲

資深文化工作人、著名電台主持及專欄作家、易經專家岑逸飛（人稱「飛哥」、外號「山今老人」），今早（23日）於家中安詳離世，享年81歲。岑逸飛生前從事不同行業，都與文化相關。其遺作《亂世易經生活智慧》（暫名），經編輯修訂後剛於本周齊稿，暫定7月書展出版，由《信報》出版社出版。其堂弟、天文台前台長岑智明也在社交網發悼文，表示沉痛哀悼、永遠懷念堂兄岑逸飛，祝願對方一路走好、早登極樂。

岑逸飛原名岑嘉駟，1945年出生於江西省，早年就讀於澳門嶺華小學，來港後轉讀金銀業貿易場學校、皇仁書院及新法書院。1964年，他以自學形式考入香港中文大學，首年修讀生物學，其後轉讀化學系。由於厭煩實驗室刻板生活令人，他說服國學大師唐君毅教授，打破當時理學院學生不能轉讀文學院的規定，成功在大學三年級轉讀社會工作學系。同年隨大學旅遊團到台灣交流三星期期間，患上橫置脊髓灰白質炎，導致雙腳活動不靈活，需以輪椅代步。因輪椅出入不便，無法進行家庭訪問，遂轉讀哲學系。

畢業後，岑逸飛在朋友引薦下，於電台參與時事分析節目，憑獨特見解成名，與傳媒結下不解之緣。及後活躍於報章、電視及電台任報章主筆及專欄作家，長期為報刊撰寫時事及文化評論。他最為公眾熟悉的是電台節目主持工作，主持時事節目《時事分析》長達15年，又與劉天賜、馬鼎盛等輪流主持清談節目《講東講西》。

岑逸飛亦有「易經專家」之稱，專研中西歷史哲學及《易經》義理，游走於儒、釋、道思想之間，亦涉獵法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家及術數風水，熟讀諸子百家典籍。1992年他出版《二十年易經卦象》，記錄香港占卦卦象，惟只錄卦象而不作評語，讓讀者自行領會。近年他在本地傳媒的YouTube頻道開設《易經看世界》節目，最近期上載影片為今年2月26日。