麻疹｜群組涉3機場後勤　衞生署明起為機場員工免費打疫苗

衞生防護中心表示，就本港近日出現一個涉及3名機場後勤員工的麻疹個案群組，已實施全面傳染病控制措施，鑑於機場員工頻繁接觸大量旅客，加上機場社區有較高比例的非本地出生員工，他們可能不曾接種麻疹疫苗，中心宣布明日(4月24日)起於機場設立疫苗接種站，為機場員工免費提供麻疹疫苗接種。 3患者不清楚是否曾接種 中心早前公布的一個麻疹個案群組，涉及3名負責飛機維修及保養工作的後勤員工，在同一間公司工作。截至今日(4月23日)下午1時，沒有錄得新增麻疹個案。

流行病學調查顯示，群組源頭為潛伏期內曾到印尼旅遊的30歲非本地出生男子，相信他在當地感染，而另外一名非本地出生和一名本地出生病人，曾與首宗個案在本月3日同一班次當值，較大機會在工作期間感染，屬於由輸入個案引發的工作場所群組傳播；3人均不清楚自己曾否接種麻疹疫苗。

有關群組所屬的工作場所共有約2,500名員工，其中約900人為非本地出生人士。流行病學調查收集的數據顯示，約三成員工不清楚對麻疹是否具備免疫力。截至今日下午1時，中心已為該公司超過370名員工補種麻疹疫苗。目前未發現密切接觸者之間出現第二代傳播。 中心在調查亦發現，在機場工作的人士，尤其是非本地出生的員工當中，有約三成不清楚自己有否接種兩劑麻疹疫苗。機場在2019年曾出現涉及機場員工的麻疹爆發，為控制疫情當時中心為機場員工安排一次性的麻疹疫苗接種，為預防再度出現爆發，中心將由明日起在機場設立接種站，為本港機場員工提供免費麻疹疫苗接種服務。中心和機管局已作出協調，陸續安排各公司的合資格員工有序地前往接種站。