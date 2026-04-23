飛鵝山變吸毒聖地？ 義工撿大量「可樂壺」及避孕套

有義工在飛鵝山清理垃圾，發現大量用作吸食可卡因的「可樂壺」毒品用具，以及用過的避孕套。（Threads@the_night_spyder）

保安局禁毒處推出全新禁毒宣傳計劃，以凝聚社會力量，共同打擊毒禍，當中包括禁毒標誌和口號「一齊企硬唔Take嘢！」惟近日有義工網民發帖，稱在飛鵝山做清理垃圾時，發現大量用作吸食可卡因的「可樂壺」毒品用具，以及用過的避孕套，希望警方加強巡查。

該名男網民在Threads上發帖文，指平日會義務組隊到山上清理垃圾，但「平時好少行呢邊執垃圾，今次隨便行一行就大開眼界」。他指，這次於飛鵝山撿到10幾個可樂壺，「講緊唔係可口可樂，係講緊用嚟吸食可卡因嘅毒品用具啊」，他更指「咁明目張膽食完唔帶走」、「毒品嚟講，今次最癲，避孕套就濕濕碎啦」。相片可見，樓主撿到10多個疑用作吸毒工具的可樂壺，上面插住一條膠管，此外，更有疑似盛載毒品的透明膠袋，以及大批用過的避孕套，另樓主亦執到一副輪椅。

帖文引發網民討論，感謝樓主及其他義工清潔，及批評有關人士，「多謝你哋幫手清潔，好偉大」、「真係辛苦你哋清潔」、「多謝你哋，除咗攰，次次見到咁多汚糟嘢對眼特别冤」、「真係大開眼界，吸毒聖地」、「太多了吧，食完仲可以咁明目張膽求其棄置」、「竟然有咁多個壺，我諗好多人一齊喺度食」。

未有當場報警 「次次係咁唔得閒」

樓主希望警方於飛鵝山加強巡邏及執法，有網民問為何不報警，「建議你哋唔好自己掉啦，直接報警啦見到啲毒品」、「會唔會唔係丟左佢…係報警好D，成包粉係曬到喎」，樓主回應「個個禮拜都有啲可疑物件，每次都報警嘅話真係唔得閒，上次執到把槍就報咗警，都搞咗我兩日」、「個個禮拜都執啲奇怪嘢，好難次次都報警，到時真係唔得閒」。