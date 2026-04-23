生活瑣事製小發明　玩手棉球為港爭光　劉政希曾子晉獲自資基金表揚

青年在學習路在取得好分數的同時，亦會努力發揮自身才華。大學生的劉政希，自幼便是一名「發明愛好者」。從小在父兄的薰陶下，將生活瑣事化作靈感，至今已打磨出十多件創意之作，從節約用量的洗髮水裝置，到應用AI技術的「智能排隊系統」，盼用科技體貼生活。另一位學生曾子晉則在運動場努力拚博，用「手棉球」這項新興運動為港爭光，於國際賽事勇奪季軍。這兩位在不同領域閃耀的學生，雙雙獲頒「自資專上教育基金」獎學金。
來自都會大學的劉政希笑言，自幼便對製作道具發明情有獨鍾，曾因被母親責備浪費洗髮水，小學時研發出可精準控制用量的「環保唧唧樽」，更遠赴馬來西亞參賽，在作品被盜的逆境下憑海報冷靜完成解說。
隨著人工智能技術日趨普及，劉正希的發明亦開始投入AI元素，他開發導入AI技術的「智能排隊系統」，助市民免受曝曬之苦。他認為AI雖強大，卻難以取代人類的藝術靈魂。榮獲「才藝發展獎學金」後，他計劃將資金投入研發，未來盼投身教育或輔助醫療設備領域，傳承發明精神。
曾子晉「手綿球」拍出國際季軍
另一位來至嶺南大學持續進修學院的曾子晉，則獲頒發「展毅獎學金」。曾子晉提到，自己自幼便與ADHD及讀寫障礙共處，讀書識字對他而言並不容易，幸好父母不只努力，更支持他接觸各類運動，使曾子晉在小學接觸到手綿球 令他感到「搵到人生另一扇窗」。曾子晉指這項源自日本的新興運動，玩法類似網球，以手掌拍打棉質球。
然而，曾子晉亦指出，如同其他新興運動一樣，手綿球面臨場地及支源不足的問題，常需租借舞房自行劃線練習，但曾子晉與隊友仍克服逆境，年初代表香港於國際賽奪得季軍。他表示，獎學金一半會用於支付學費，其餘則用作支持其運動興趣。
香港特別行政區政府獎學基金吸人才
香港特別行政區政府獎學基金及自資專上教育基金旨在表揚學生的卓越表現；設「一帶一路獎學金」，為吸引更多傑出的非本地學生來港升學，當中來自尼泊爾就讀於嶺南大學、盼在港成為律師繼承父業的Lochan JOSHI，以及來自印尼、來港雙修金融及決策科學的Stephanie均得獎者。