生活瑣事製小發明　玩手綿球為港爭光　劉政希曾子晉獲自資基金表揚

青年在學習路在取得好分數的同時，亦會努力發揮自身才華。大學生的劉政希，自幼便是一名「發明愛好者」。從小在父兄的薰陶下，將生活瑣事化作靈感，至今已打磨出十多件創意之作，從節約用量的洗髮水裝置，到應用AI技術的「智能排隊系統」，盼用科技體貼生活。另一位學生曾子晉則在運動場努力拚博，用「手棉球」這項新興運動為港爭光，於國際賽事勇奪季軍。這兩位在不同領域閃耀的學生，雙雙獲頒「自資專上教育基金」獎學金。

來自都會大學的劉政希笑言，自幼便對製作道具發明情有獨鍾，曾因被母親責備浪費洗髮水，小學時研發出可精準控制用量的「環保唧唧樽」，更遠赴馬來西亞參賽，在作品被盜的逆境下憑海報冷靜完成解說。