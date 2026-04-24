破天荒！ 羅兵咸預留10億回水恒大股東 會財局另罰3億 證監：向審計界發明確訊息

證監會破天荒要求核數師向獨立股東回水！證監會昨公布，已與羅兵咸永道(內地稱普華永道)就中國恒大集團2019年及2020年的虛假財務報表達成協議，在不承認任何法律責任的基礎上，羅兵咸同意預留10億元，以向恒大合資格獨立少數股東作出賠償。同時，羅兵咸亦遭會計及財務匯報局(會財局)罰款3億元，並處以6個月執業限制。證監斷定，與羅兵咸達成協議是最符合恒大獨立少數股東的利益，行政總裁梁鳳儀表示，今次是首次有已倒閉公司的核數師，向因虛假及具誤導性的財務報表而蒙受損失的獨立少數股東作出賠償。



羅兵咸就恒大失職事件簿 ▎2009年起 羅兵咸開始擔任恒大核數師，連續多年發出「無保留意見」報告 ▎2021年起 恒大爆發流動性危機，羅兵咸於2021年度審計中指與恒大存重大分歧 ▎2023年1月 羅兵咸辭任恒大核數師，結束13年合作關係 ▎2024年3月 中證監指恒大2019及2020年虛增收入，並指責羅兵咸掩蓋甚至縱容造假 ▎2024年4月起 內地當局開始對羅兵咸進行調查，羅兵咸開始大量流失央企、國企客戶 ▎2024年5月中 恒大清盤人向法院起訴羅兵咸，法院排期聆訊在今年5月首次聆訊

▎2024年9月 羅兵咸在中國被重罰4.41億元人民幣，勒令停業半年 ▎2026年4月 羅兵咸與香港證監協議向恒大獨立股東賠償10億元，另遭會財局罰款3億元

恒大創辦人許家印

按恒大2021年報，其已發行股份總數約132.04億股，本報粗略計算，若扣除創辦人許家印及其前妻丁玉梅股份，獨立股東約持有45.2億股，意味平均每股涉0.22元賠償。證監會建議，恒大獨立少數股東及其中介機構應保存交易紀錄，以便就賠償提申索。中介機構亦應向這些股東提供合理協助，以便他們提出申索。至於賠償程序詳細條款將適時公布。

證監批默許恒大操縱 羅兵咸不承認 證監指，恒大2019及2020年度業績分別誇大收入2,139億元人民幣或44.79%及3,502億元人民幣或69.03%，因此這兩年分別335億元人民幣及314億元人民幣年度利潤，實質應為虧損71.2億元人民幣及虧損199億元人民幣。證監指，羅兵咸在相關年度審計沒維持核數師獨立性；沒抱充分和專業懷疑態度；沒有設計並執行有效實地視察；沒有充分核實相關證明文件及紀錄真確性；主動默許恒大管理層操縱審計樣本及實地視察的行為，使提前確認收入一事遭隱瞞等。不過，羅兵咸並不承認上述事項；而證監不會對羅兵咸採取進一步行動。

梁鳳儀表示，今次賠償將向審計業界及投資大眾發出一個明確訊息：證監會致力就財務資料的披露是否準確和可靠，向上市公司及其核數師追究責任，藉以維護市場的廉潔穩健，同時保障投資者的利益。

半年禁接新客 負責人另共罰1千萬 另外，會財局公布，羅兵咸以及其兩名前合夥人兼註冊負責人張肇昌及周世強就恒大審計中存在多項嚴重審計缺失及失當行為，因而作出公開譴責及處分，包括向羅兵咸罰款3億元，向張肇昌及周世強各處以500萬元罰款，合共3.1億元；另又禁止羅兵咸6個月內承接新客戶，並在12個月內至少每隔3個月就其補救措施向會財局匯報及安排額外培訓，以確保落實能補救措施。

羅兵咸指，會財局施加的業務限制將不會影響現有客戶，限制只針對未能在6個月內承接新的香港公眾利益實體審計客戶。集團又指，認知到此前恒大審計工作的表現遠低於該行一貫持守的高標準，以及持份者的期望，解決這些監管事宜為重要的一步，很高興事情現在告一段落。不過，羅兵咸未承認相關責任或同意當局的結論。 值得留意是，2024年3月恒大清盤人入稟控告羅兵咸審計存在疏忽和失實陳述，據悉會如期在下月聆訊，而今次監管機構的行動或對債權人有利。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指，核數師失職應循調查及起訴模式去追討，認為目前直接向股東作出賠償的做法值得商榷。 業界稱具阻嚇 「大壓力人心惶惶」 有會計業內人士則指，不排除羅兵咸同意賠償是因為證監會已掌握一定證據，又相信該行在恒大審計過程有明顯「放飛機」，即疏漏並偽造審核紀錄，今次罰則是預料之內。不過他指，目前恒大香港方的管理層未有人遭起訴，反而「守尾門」的核數師卻先遭懲處，惹制度不公之嫌。他又承認，會財局近年雷厲風行，加上羅兵咸向股東賠償的先例一開，對業界有阻嚇作用，「都好大壓力，唔單只上市核數師，私人公司核數要求都係同一套，真係人心惶惶」。