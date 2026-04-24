香港多角度｜航運商Olivia Lennox-King 伊朗危機推高糧食價 減慢減碳進程

美伊戰爭已經打了將近兩個月，卻完全沒有即將結束的跡象；掐着世界經濟咽喉的霍爾木茲海峽至今仍未能開通。散貨船營運商Cetus Maritime 的首席運營官 Olivia Lennox-King 日前在於香港舉行的航運業講座中表示，美伊戰爭不僅是地緣政治新聞，更直接影響燃油、糧食等價格，同時更減慢減碳進程。 三位航運界人士——Cetus Maritime的首席運營官Olivia Lennox-King、華光海運投資總監麥達格(Greg McMillan)及文華船務創辦人Tim Huxley——日前在香港外國記者會的一場午餐會上，剖析伊朗危機對全球航運界的深遠影響。

興達海運營運長Olivia Lennox-King指出，肥料等散貨運輸受阻，最終將反映在糧食價格上。

Olivia Lennox-King在午餐會中點出公眾易忽略的盲點：「新聞頭條總是石油，但散裝貨運同樣攸關民生。」她以肥料主要元素尿素為例，指中東是主要產地；中東危機迫使船隻繞道好望角，航程增加至少15天，這最終影響農作物生產，並反映在糧食價格上。她並表示，當天然氣價格因供應中斷而飆升，部分國家被迫回頭燒煤發電，連帶影響能源運輸結構。她說：「航運中斷的代價，是全球供應鏈的骨牌效應。」

兩萬船員被困戰區 麥達格亦留意到，歐洲因成本與政治現實，綠色能源投資已經放緩，但相信中國仍會持續推動清潔能源，包括電氣化、氨燃料、生物燃料等。他認為，中國不希望自身命脈過度倚賴中東油輪；無論歐洲是否有意購買，都會持續擴大綠色燃料生產。

除物價方面的影響外，業界對近萬名船員被困戰區更感擔憂。Olivia Lennox-King表示，船隻原本規劃常規航程運送物資，如今卻滯留數周，食物、藥品短缺，令人想起疫情期間船員無法換班的慘況。她更指出，航運業本就難吸引年輕人入行；若他們出海要冒生命危險，未來招募將更艱難。她認為，船東和管理層必須承擔起責任，照顧這些船員的福祉。

文華船務創辦人Tim Huxley指出，向武裝組織支付「保護費」將破壞航行自由，開創危險先例。

Tim Huxley則揭露決策背後的拉扯：「一位年輕交易員可能因合約壓力，在電話中命令船長冒險穿越。但最終責任在船長身上。」不過，他認為，如果船長認為太危險，他有權拒絕航行；業界不能只看商業利益，必須尊重海上的實際風險。

對於這樣混亂的局勢，現在是否是投資航運業的好時機？Tim Huxley認為，世界永遠需要航運，這是一個不會消失的行業，但現在新船造價非常昂貴，而且訂單已排到好幾年後。市場會尋找新的平衡點。他認為，投資航運不一定要直接去買一艘船，也可以考慮投資那些定價合理、體質良好的航運公司，關鍵在於能否承受這個行業的週期性波動。 繳「保護費」違「航運自由」原則 傳聞部分船隻向武裝組織支付「保護費」以換取通行。Tim Huxley嚴正警告：「這徹底破壞『航行自由』原則。付錢等於資助勒索；若成常態，對全球貿易是毀滅性的。」他回憶對抗索馬里海盜時曾用直升機載滿現金贖船——那是無奈的黑暗現實，但絕不能制度化，否則對航運業構成巨大破壞。保險方面，他認為，戰爭險保費已飆升，並最終全數轉嫁運費，進一步推高通脹。

最後，三位議者均認為，今次戰爭沒有令全球化消失，只是改變形式；供應鏈正在重組。航運業的路線也會改變，例如增加從南美或澳洲出發的航線；航程可能變長，這反而會增加對船隻的需求。船隻只是換了地方航行，全球貿易的本質依然存在。