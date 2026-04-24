生活瑣事成小發明靈感 手綿球拍出國際獎項 兩大專院校生將喜好化學習動力

青年在學習路上除追求好成績外，亦可發揮自身才華。大學生劉政希自幼便是一名「發明愛好者」，在父兄的薰陶下，將生活瑣事化作靈感，至今已打磨出十多件創意之作，從節約用量的洗髮水裝置，到應用AI技術的「智能排隊系統」，盼用科技改善生活。另一名大專院校學生曾子晉則在運動場拼博，用「手棉球」這項新興運動為港爭光，於國際賽事奪季軍。這兩名在不同領域閃耀的學生，獲頒「自資專上教育基金」獎學金。

就讀都會大學的劉政希笑言，自幼便對研發產品有高度興趣，曾因被母親責備浪費洗髮水，小三研發出可精準控制用量的「環保唧唧樽」，並藉產品遠赴馬來西亞參賽。隨著人工智能技術日趨普及，劉政希的發明亦開始投入AI元素，開發的「智能排隊系統」助市民免受排隊之苦。他認為AI雖強大，卻難以取代人類的藝術靈魂。昨獲教育局頒授「才藝發展獎學金」，他計劃將款項投入研發，未來盼投身教育或輔助醫療設備領域，傳承發明精神。 曾子晉「手綿球」拍出國際季軍

來至嶺南大學持續進修學院的曾子晉則獲頒發「展毅獎學金」。曾子晉提到，自幼便須面對專注力不足過渡活躍症及讀寫障礙等問題，幸父母諄諄善誘，更支持他接觸各類運動，使他早在小學接觸到新興運動手綿球，為他「搵到人生另一扇窗」。他年初代表香港於國際賽奪得季軍。他表示，獎學金一半會用於支付學費，其餘則用作支持其運動興趣。未來希望加入盛事活動工作，認為活躍的個性可成為其職涯中的優勢。

特區政府獎學金吸人才 香港特別行政區政府獎學基金及自資專上教育基金在今學年，合共向約6,600名傑出學生頒發獎學金和獎項，涉及獎學金額約為2億1,000萬元，旨在表揚學生的卓越表現；設「一帶一路獎學金」，為吸引更多傑出的非本地學生來港升學，當中來自尼泊爾就讀於嶺南大學、盼在港成為律師繼承父業的Lochan JOSHI，以及來自印尼、來港雙修金融及決策科學的Stephanie均得獎。