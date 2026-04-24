藝術館「園美生活──中外園林藝術」揭幕 清乾隆法路易十四「語音導賞」帶你遊花園

中外園林藝術歷來皆為結合建築、景觀與審美意識的立體藝術成果。香港藝術館今起舉辦「園美生活──中外園林藝術」展覽，展覽猶如一部中外園林的美學圖鑑，策展團隊巧妙運用場景設計，帶領觀眾進入造園、遊園和賞園三重意境，一覽清帝乾隆、法國國王路易十四的宮廷花園。

是項展覽首度在港匯聚北京故宮博物院、美國芝加哥藝術博物館、法國凡爾賽宮及香港藝術館逾百套精選畫作及文物；涵蓋多種媒介，包括繪畫、版畫、漆器、雕塑、陶瓷器、玻璃器等。精選展品包括北京故宮博物院珍藏明代吳門四家之一文徵明的《蘭亭修禊圖》，作品重現東晉王羲之筆下傳頌千古的蘭亭雅集情景；清代皇家園林氣派則體現在《避暑山莊圖》中，融合了青綠山水與西洋透視技法。還有芝加哥藝術博物館藏莫奈《睡蓮》和《睡蓮池》、香港藝術館藏張大千的《八德園迎客徑》和《潑彩山水》，以及描繪凡爾賽宮的畫作《恩克拉多斯噴泉》和《水劇院》等。

展覽亦配備乾隆皇帝、法國國王路易十四、莫奈和張大千的「語音導賞」，並設有「一園一故事」互動裝置解構中外名園，與觀眾分享園主建造園林的故事。教育角則結合科技，重新演繹經典的蘭亭雅集場景，帶來沉浸式體驗。透過與羽觴酒杯「互動」，細賞繁花綻放的美態。另外，期間限定的手作園林材料將隨展覽小冊子附送，觀眾可透過小冊子上的二維碼下載製作步驟及紙樣，挑選自己喜歡的園林元素，設計專屬「花園」，延續觀展體驗。展覽獲公益慈善研究院捐助，展期至7月29日，免費入場。