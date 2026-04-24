無外遊假受傷 騙旅遊保險索償 9人被捕涉70案170萬

旅遊保險本應是旅客在境外遇上突發事故時提供保障，卻被不法之徒利用作詐騙。警方查多宗旅遊保險索償可疑個案，發現逾70宗個案，涉嫌有索償人未有離開香港，訛稱在外旅期間發生受傷或「唔舒服」須在當地就醫，索償金額由數千元至數萬元不等。警方日前採取行動拘捕9人，涉款逾170萬元。

被捕人士包括7名索償人及2名懷疑協助該犯罪團夥的成員，涉6男3女，年齡介乎25歲至68歲，部分人為現職或前任保險經紀，其餘人士報稱從事文員、保安及電工等行業；相信有人涉及教唆他人以虛假陳述及虛假文件，向保險公司提出旅遊保險索償。