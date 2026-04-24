無外遊假受傷 騙旅遊保險索償 9人被捕涉70案170萬

旅遊保險本應是旅客在境外遇上突發事故時提供保障，卻被不法之徒利用作詐騙。警方查多宗旅遊保險索償可疑個案，發現逾70宗個案，涉嫌有索償人未有離開香港，訛稱在外旅期間發生受傷或「唔舒服」須在當地就醫，索償金額由數千元至數萬元不等。警方日前採取行動拘捕9人，涉款逾170萬元。
被捕人士包括7名索償人及2名懷疑協助該犯罪團夥的成員，涉6男3女，年齡介乎25歲至68歲，部分人為現職或前任保險經紀，其餘人士報稱從事文員、保安及電工等行業；相信有人涉及教唆他人以虛假陳述及虛假文件，向保險公司提出旅遊保險索償。
前任和現任保險經紀被捕
警方商罪科早前接獲保險業聯會轉介一系列涉及旅遊保險索償詐騙的個案，並在聯會協調下向多間涉案保險公司索取大量文件，經分析有逾70宗懷疑可疑個案。索償人訛稱於去年4至11月期間，多次到越南、新加坡、日本及意大利等地外旅，期間遇上輕微意外須留醫，包括跌倒或割傷等，以相似傷勢及病徵，在相同外地醫院求診，之後向不同保險公司索償，每宗金額由數千至數萬元不等，最高一宗近5萬元，總索償金額超過170萬元。
商罪科訛騙案調查組總督察何潤賢指，經深入分析及蒐證後，發現相關個案全屬虛構事件，並懷疑由同一團夥在背後操控。
商罪科高級督察林浩廉指，調查顯示，索償人會遞交登機證、入住酒店收據，以及外地醫院求診紀錄，涉為假文件，索償人實際上從未離港。
警方提醒市民及任何人士，切勿誤以為索償額細，事件假裝成海外發生，保險公司便不會調查或不會向警方舉報。警方與保險業界及保險業聯會一直維持緊密聯繫，會繼續積極調查有關案件。