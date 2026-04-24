合資奪中環海濱活動空間租約 恒基與耀榮：引國際級盛事 定時開放整個空間

發展局公布，佔地約3.7公頃的中環海濱活動空間短期租約批予由恒基兆業地產與耀榮文化合資的「忠啟有限公司」，租期5年，7月1日起生效。新租約規定承租人如每年出租場地舉辦活動的日數未達承諾，須向政府支付補償，確保承租人善用活動空間和實現投標時提出的建議。忠啟表示，將引入更多不同類型的活動及國際級盛事，以完善審查流程確保活動質素，並會增設餐飲與休憩設施，落實空間共享，確保公眾在非活動期間或區域仍能享受海濱資源。

今次公開招標採用「雙信封制」，發展局共接獲6份標書，經評審各標書建議的特色大型活動、舉辦商業活動日數和免費公眾活動數目，以及場地未有舉辦活動期間免費開放安排等多項指標承諾後，最終由忠啟有限公司中標，按標書建議每月將向政府繳付151.8萬租金。新租約亦規定中標者在新租約開始後一年內在用地以北接壤海濱長廊地帶，提供不少於100方米樓面的恆常餐飲設施。

發展局指，該公司會於場地未有舉辦活動的日子開放該空間予公眾免費享用，更會提供如緩跑徑或休憩設施。另外，即使場地有商業活動或彩排活動進行，如超過三分一場地為非活動區，該公司會透過採用靈活場地布局及具彈性的活動區域圍欄安排，開放當中非活動區域供公眾享用。