熱門搜尋:
伊朗局勢 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 dse 2026 姜濤 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Apr-24 07:20
更新：2026-Apr-24 18:25

天氣｜天文台：未來數小時持續有驟雨 部分地區雨勢較大 (更新)

分享：
未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。(林俊源攝)

未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。(林俊源攝)

adblk4

【18:25更新】天文台表示，受高空擾動影響，本港未來數小時持續有驟雨，部分地區雨勢較大。天氣稍涼，市區氣溫約19度，新界再低一兩度。隨著高空擾動遠離，午夜前後驟雨會逐漸減少。市民請留意天氣變化。

【16:00更新】天文台表示與高空擾動相關的雷雨區正影響珠江口一帶，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。

【11:45更新】天文台指與高空擾動相關的驟雨，正持續影響廣東及南海北部。而位於廣東西部的雷雨區逐漸移向珠江口一帶，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大，市民請提高警惕。

adblk5

天文台於今日清晨620分發出特別天氣提示，指香港以南及珠江口一帶持續有雷雨發展，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。提醒市民請提高警惕。天文台表示，高空擾動正為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。此外，東北季候風正影響廣東。本港方面，今早多處地區氣溫較昨日低56度。本港地區今日天氣預測多雲，間中有驟雨。雨勢有時頗大及有幾陣狂風雷暴，天氣顯著較涼，日間氣溫徘徊在1920度左右。吹和緩北至東北風。

天文台於今日清晨6時20分發出特別天氣提示，指香港以南及珠江口一帶持續有雷雨發展，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。(香港天文台分區天氣過去一小時雨量截圖)

天文台於今日清晨6時20分發出特別天氣提示，指香港以南及珠江口一帶持續有雷雨發展，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。(香港天文台分區天氣過去一小時雨量截圖)

天文台展望明日早上仍然稍涼，驟雨減少。隨後一兩日部分時間有陽光。下周中期天氣不穩定。天文台又指，受東北季候風影響，今日廣東沿岸顯著較涼。同時，高空擾動會為該區帶來驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。隨著高空擾動遠離，週末期間廣東沿岸天色稍為好轉。預料一道低壓槽會在下週初至中期於華南逐漸發展，該區天氣再度轉為不穩定。

天文台展望明日早上仍然稍涼，驟雨減少。隨後一兩日部分時間有陽光。下周中期天氣不穩定。(香港天文台)

天文台展望明日早上仍然稍涼，驟雨減少。隨後一兩日部分時間有陽光。下周中期天氣不穩定。(香港天文台)

落雨晾衫點先無噏味？6招解決室內晾衫問題（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？1. 下雨天不要在窗邊晾衣服（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？2. 先甩動更易乾（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？3. 放入衣櫃前先熨衣服（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？4. 先冷凍再晾曬（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？5. 厚衣物倒過來晾曬（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？6. 使用除臭除菌洗衣液（am730製圖）

ADVERTISEMENT

至抵會員價，名額有限，請火速訂位！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務