天氣｜天文台：未來數小時持續有驟雨 部分地區雨勢較大 (更新)

【18:25更新】天文台表示，受高空擾動影響，本港未來數小時持續有驟雨，部分地區雨勢較大。天氣稍涼，市區氣溫約19度，新界再低一兩度。隨著高空擾動遠離，午夜前後驟雨會逐漸減少。市民請留意天氣變化。 【16:00更新】天文台表示與高空擾動相關的雷雨區正影響珠江口一帶，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。 【11:45更新】天文台指與高空擾動相關的驟雨，正持續影響廣東及南海北部。而位於廣東西部的雷雨區逐漸移向珠江口一帶，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大，市民請提高警惕。

天文台於今日清晨6時20分發出特別天氣提示，指香港以南及珠江口一帶持續有雷雨發展，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。提醒市民請提高警惕。天文台表示，高空擾動正為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。此外，東北季候風正影響廣東。本港方面，今早多處地區氣溫較昨日低5至6度。本港地區今日天氣預測多雲，間中有驟雨。雨勢有時頗大及有幾陣狂風雷暴，天氣顯著較涼，日間氣溫徘徊在19至20度左右。吹和緩北至東北風。

天文台展望明日早上仍然稍涼，驟雨減少。隨後一兩日部分時間有陽光。下周中期天氣不穩定。天文台又指，受東北季候風影響，今日廣東沿岸顯著較涼。同時，高空擾動會為該區帶來驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。隨著高空擾動遠離，週末期間廣東沿岸天色稍為好轉。預料一道低壓槽會在下週初至中期於華南逐漸發展，該區天氣再度轉為不穩定。