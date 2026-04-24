永安廣東盲盒團變湖南團塞車6小時　旅監局接15宗求助正調查

永安旅遊早前在復活節假期舉辦廣東省「盲盒」旅行團，不過有參加者投訴上車後才被通知目的地是湖南省。途中還遇上塞車，令車程長達6小時。參加者回港後向永安旅遊投訴，引述對方指可退回團費。旅遊業監管局截至本周三（22日）接獲15宗查詢及求助，正按《旅遊業條例》調查。
根據永安旅遊的宣傳資料，該「廣東省盲盒4天純玩旅行團」由4月3日至6日舉辦，「盲盒價」999元起。海報列明車程最長約2.5小時，不過有旅客指出上車後才獲導遊告知目的地是湖南省。團友首晚獲安排在廣東一間酒店下榻，翌日在酒店享用早餐後，則登上旅遊巴往湖南郴洲。不過因在高速公路塞車，車程長達6小時。導遊為了安撫團友，向他們贈送餅乾，用餐時則每枱額外提供兩瓶可樂。
在行程最後一日，旅客指導遊提出取消當日唯一的景點廣州正果老街，直接由湖南回福田口岸，以免因塞車無法趕及過關回港。團友只好同意，並被要求簽名作實。
事主拒絕和解
有旅客回港後向永安旅遊投訴，指對方回應可退回團費（不包括導遊及司機的服務費）。但旅行社不承認有過失，要事主簽署保密協議，事主則拒絕和解。旅遊業監管局至本周三（22日）接獲15宗查詢及求助，已即時向相關人士及旅行代理商了解詳情，並正按《旅遊業條例》調查。旅監局提醒旅行代理商不得發布載有虛假或誤導的陳述或資訊的宣傳品。如旅行團參與者在旅程中發現酒店、食宿、自費景點行程等項目和宣傳，與實際條款有出入，可向領隊或旅行代理商反映。若旅客作出投訴，旅監局定當積極跟進。
海關指如發現事件違反《商品說明條例》，會採取適當的執法行動。《am730》亦正向永安旅遊查詢。