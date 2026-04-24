永安廣東盲盒團變湖南團塞車6小時　旅監局接15宗求助正調查

永安旅遊早前在復活節假期舉辦廣東省「盲盒」旅行團，不過有參加者投訴上車後才被通知目的地是湖南省

永安旅遊早前在復活節假期舉辦廣東省「盲盒」旅行團，不過有參加者投訴上車後才被通知目的地是湖南省。途中還遇上塞車，令車程長達6小時。參加者回港後向永安旅遊投訴，引述對方指可退回團費。旅遊業監管局截至本周三（22日）接獲15宗查詢及求助，正按《旅遊業條例》調查。

根據永安旅遊的宣傳資料，該「廣東省盲盒4天純玩旅行團」由4月3日至6日舉辦，「盲盒價」999元起。海報列明車程最長約2.5小時，不過有旅客指出上車後才獲導遊告知目的地是湖南省。團友首晚獲安排在廣東一間酒店下榻，翌日在酒店享用早餐後，則登上旅遊巴往湖南郴洲。不過因在高速公路塞車，車程長達6小時。導遊為了安撫團友，向他們贈送餅乾，用餐時則每枱額外提供兩瓶可樂。