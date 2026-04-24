大埔宏福苑五級火｜妻捨身救5命　葉生幫宏昌閣子執拾心情複雜：嗰條路我哋成日行

大埔宏福苑受火災影響的居民，繼續分批上樓執拾，今早陸續有居民到大埔墟站乘坐政府安排的接駁巴士到宏福苑。

本身住在宏泰閣的葉先生，其妻在大火時為了通知鄰居逃生，救回4人1狗，自己卻不幸葬身火海。葉先生本身要到下月才獲安排上樓。但由於次子住在宏昌閣6樓，所以今日連同長子，及次子夫婦一行四人上樓執拾。

葉先生表示，事前已做好分工如何執拾物品，從相片得知單位損毁不太嚴重，預料可以取回不少物件，最主要是想取回證書及證件、獎牌、亡妻給予媳婦的金器等。葉先生形容心情複雜，因為需行經宏泰閣後再到宏昌閣，是與亡妻多年來常行之路：「嗰條路我哋成日行嘅。」