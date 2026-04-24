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出版：2026-Apr-24 12:15
更新：2026-Apr-24 12:15

大埔宏福苑五級火｜妻捨身救5命　葉生幫宏昌閣子執拾心情複雜：嗰條路我哋成日行

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大埔宏福苑受災居民第4天上樓執拾，宏昌閣宏仁閣的部分樓層的居民上樓。(蘇文傑攝)

大埔宏福苑受火災影響的居民，繼續分批上樓執拾

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大埔宏福苑受火災影響的居民，繼續分批上樓執拾，今早陸續有居民到大埔墟站乘坐政府安排的接駁巴士到宏福苑。

本身住在宏泰閣的葉先生，其妻在大火時為了通知鄰居逃生，救回4人1狗，自己卻不幸葬身火海。葉先生本身要到下月才獲安排上樓。但由於次子住在宏昌閣6樓，所以今日連同長子，及次子夫婦一行四人上樓執拾。

葉先生表示，事前已做好分工如何執拾物品，從相片得知單位損毁不太嚴重，預料可以取回不少物件，最主要是想取回證書及證件、獎牌、亡妻給予媳婦的金器等。葉先生形容心情複雜，因為需行經宏泰閣後再到宏昌閣，是與亡妻多年來常行之路：「嗰條路我哋成日行嘅。」

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大埔宏福苑受災居民第4天上樓執拾，宏昌閣宏仁閣的部分樓層的居民上樓。(蘇文傑攝) 大埔宏福苑受災居民第4天上樓執拾，宏昌閣宏仁閣的部分樓層的居民上樓。(蘇文傑攝) 大埔宏福苑受災居民第4天上樓執拾，宏昌閣宏仁閣的部分樓層的居民上樓。(蘇文傑攝) 大埔宏福苑受災居民第4天上樓執拾，宏昌閣宏仁閣的部分樓層的居民上樓。(蘇文傑攝) 大埔宏福苑受災居民第4天上樓執拾，宏昌閣宏仁閣的部分樓層的居民上樓。(蘇文傑攝)

此外，宏昌閣居民郭先生最近腳掌受傷骨折，仍然堅持撐拐杖上7層樓。他指早前曾要求改期上樓，但一直沒有確實回覆。他指：「有機會有，亦都係有機會冇啦。自己衡量過，如果得一次嘅話，無得上同整親隻腳嘅選擇，咁我為自己受傷負責任，就算受傷都要上去。」

居民希望在單位彈琴道別

宏仁閣中層居民胡小姐表示無接獲「一戶一社工」提供的單位照片，預料單位受損情況未必嚴重，希望取回相機、鏡頭等物品。不過，她指出上樓3小時，並不足夠帶走居住了多年遺下的物品。她希望再有機會上樓，期望屆時不再需要執拾，而是與父母享受最後一次在家的時光，彈琴為單位道別。

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大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝)

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