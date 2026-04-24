蘭桂坊街道兩階段美化　首階段重鋪路面萬聖節前完工

去年《施政報告》建議分階段美化蘭桂坊及附近街道，推動「社區營造」。發展局今日(24日)向立法會發展事務委員會提交文件，下周二(28日)到立法會交代詳情。美化工程將分兩階段進行，第一階段集中於蘭桂坊核心範圍，即德己立街、和安里、榮華里及蘭桂坊小徑，集中推展5個可於短期內完成的項目，包括重鋪蘭桂坊核心範圍的行人路和行車路面、德己立街石牆投射光影藝術等，部分工程有望萬聖節前完成。至於第二階段計劃本年度內聘用顧問展開「社區營造」研究，並與蘭桂坊相關持份者討論設計主題，初步構思包括提升和安里的街道設施等，透過一致的設計元素建立蘭桂坊品牌。

發展局正統籌不同部門和持份者，分兩階段美化蘭桂坊和附近街道，涵蓋由中環至半山扶手電梯至雲咸街一帶約3公頃的範圍。第一階段美化工程將集中於蘭桂坊核心範圍，即德己立街、和安里、榮華里及蘭桂坊小徑，集中推展5個可於短期內完成的項目，包括重鋪蘭桂坊核心範圍的行人路和行車路面，其中重鋪由皇后大道中至德己立街石牆、一段約200米長的行車路及相鄰的行人路路面，目標6月開始、萬聖節前完成；至於蘭桂坊核心範圍其餘的行車路與行人路，則將於明年中起陸續完成。工程期間當局須分階段封閉蘭桂坊核心範圍的行車路，當局已經聯同路政署與運輸署展開前期工作，盡量減低對商戶運作和道路使用者的影響。

當局又計劃透過壁畫藝術美化榮華里擋土牆，並接納蘭桂坊協會的建議由其斥資，而路政署則會在相關的公共道路安裝街道照明，讓遊人能在早晚都能欣賞壁畫並「打卡」。當局亦計劃把光影藝術例如特色動畫，投射於德己立街石牆和附近的路面上。初步構思把有關裝置常設於街道，並在德己立街用作行人專用街道期間的部分時段啟動，即逢星期五、六及公眾假期，下午7時至凌晨5時；投射的光影藝術會因應不同節日和活動需要，作不定期更換。當局正為工程部分進行技術研究，爭取今年萬聖節開始表演。

當局又計劃5月起翻新蘭桂坊垃圾收集站，並採用新的鋁質物料翻新垃圾收集站外牆，設計上會配合休憩處和公廁的深木色簡約設計，有關工程同樣會於今年萬聖節前完成。同時，發展局、渠務署會與蘭桂坊協會合作，設計數個特色渠蓋。

另外，第二階段範圍包括蘭桂坊核心範圍以外的附近街道，涉及部分威靈頓街、擺花街，以及砵典乍街等；亦涉及公共設施，例如現時位於樂慶里的休憩處等。因第二階段涉及更多設計元素，因此將於2026至27年度內聘用顧問先行展開「社區營造」研究。第二階段具體項目包括提升和安里的街道設施和可以用作露天劇場的樂慶里休憩處、改善區內的行人導向標示、提升蘭桂坊核心範圍與屬一級歷史建築的砵典乍街在吸引人流方面的協同效應等。