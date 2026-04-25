麻疹｜31歲空姐遊越南後發病 列輸入個案與機場群組無關連

本港新增一宗由外地傳入的麻疹個案，患者是一名過往健康良好的31歲女機艙服務員。她仍然留醫，病況輕微，情況穩定。衞生防護中心初步調查顯示，個案與本港早前錄得的本地或輸入個案沒有接觸，亦與早前的機場群組無任何關連。

曾接種麻疹疫苗

中心的流行病學調查顯示，病人潛伏期內曾與親友到過越南，由於當地正爆發麻疹，而病人在香港無接觸麻疹感染者，因此列為外地輸入個案。據病人提供資料，她曾接種麻疹疫苗。她未曾接觸任何飛機維修保養人員，工作地點沒與任何機場個案有重疊。患者傳染期內不曾上班，沒有接觸乘客或同事。她有一名家居接觸者，與另外10名親友一同到越南。

該名女病人本月19日起出現發燒和肌肉痛，其後出疹到私家診所求醫，被轉介至北大嶼山醫院急症室。她其後獲安排到瑪嘉烈醫院接受隔離治療，臨床樣本證實對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應。暫時有27名曾跟病人同時段身處同一私家診所的人士被列為密切接觸者，目前無出現病徵。