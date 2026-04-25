五一黃金周︱內地旅客網吧過夜　羅淑佩稱無違法「偶然一個半個」

五一黃金周將至，當局估計期間會有大約98萬內地旅客來港。文化體育及旅遊局局長羅淑佩接受傳媒訪問時表示，預計本港酒店訂房率將會達到九成以上，估計最後一星期會繼續「衝刺」。對於有部份內地旅客選擇在網吧及24小時營業餐廳等過夜，羅淑佩表示並無違法，強調只是偶然見到「一個半個」，並非旅遊常態，政府亦會就無牌賓館等執法。

羅淑佩表示不同部門都為黃金周作出準備，除了關口加強人手外，公共交通工具的班次亦要夠密。當局會加強在不同地點打擊「黑的」，海關與旅監局亦已經作出巡查，以打擊不良營商手法。她強調這些行為會損害香港旅遊聲譽，現時社交平台滲透面廣，當局知道有相關情況便會執法。

羅淑佩強調有決心打擊旅行團強迫購物行為，近期已經作高調巡查，亦有旅行社和導遊因此被「釘牌」，希望足以展示決心，並重申現時香港已設立監管機制，對害群之馬絕不容忍，旅監局會於五一期間加強巡查。

盛事方面，羅淑佩表示今年的巴塞爾藝術展有大約91500人次參觀，人數較去年多，超過三分一來自海外，當中包括買家和收藏家。當局與主辦方簽署5年合作協議，期望吸引一批旅客每年定期來港。

體育方面，她認為今年七欖第二年在啟德主場館作賽，氣氛較去年更熾熱。至於足球，今年將第二年有歐洲頂級球隊在啟德進行表演賽，她期望本港能逐步建立每年夏天都有國際表演賽的品牌。