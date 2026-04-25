大埔宏福苑五級火｜周一鳴：警接42宗財物遺失個案　初步不涉失竊

大埔宏福苑五級火事件的當中7座居民，近日陸續獲安排上樓執拾。警務處處長周一鳴表示，過去5日，宏新閣、宏昌閣和宏仁閣有462戶上樓，至今接獲42宗個案稱單位有財物遺失，但部分已經即時尋回，撇除已燒毀單位，警方在其他單位都無發現搜掠痕跡，初步見不到有失竊情況。

周一鳴今日(25日)在警察學院結業會操後會見傳媒。他表示，至今接獲42宗個案，涉及宏福苑居民上樓執拾時發現懷疑有財物遺失，警方成立專隊調查。部分單位已經燒毀，單位內的財物較難尋回。至於其他單位，他表示並無搜掠的痕跡，亦有部分財物已經即時尋回。有部分居民報案，但忘記有關財物的擺放位置，甚至不肯定是否擺放在單位。

至於在宏福苑獨立委員會聽證會上披露有接線生沒有將求助電話轉駁至消防，最終有居民罹難，是否代表有人失職，及聽證會亦披露999求助熱線「大塞車」，周一鳴表示，由於聽證會仍進行，暫不評論案件。他稱大火當日的下午兩時至翌日凌晨12時，全港共接獲4,144宗999求助個案，較前一星期同一時段多超過三成。他指有時求助電話未必能即時轉駁，接線生會透過查問資料等方式，安撫求助人士，保安局在特別財委會的書面答覆中，亦已表示會提升求助熱線的服務，警方亦會檢視如何加強將求助轉駁至消防。