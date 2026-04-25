大埔宏福苑五級火｜夫中風坐輪椅無力上樓灑淚　宏仁閣陳太：噚晚發夢就係掘嘢

宏福苑居民分批上樓執拾的第6日，住在宏仁閣26樓的陳生陳太在樓下與家園道別，親友上樓代勞執拾。陳生因中風而失去活動及說話能力，不禁潸然落淚。(無線新聞畫面)

大埔宏福苑發生火災至今近五個月，今日（25日）是居民分批上樓執拾的第6日。政務司副司長卓永興早上11時許再到場視察工作情況，約1時左右離開。住在宏仁閣26樓的陳生陳太與家人同行，夫婦倆在樓下公園與家園道別，由年輕親友上樓代勞執拾。陳太稱「唔知有冇機會再上，喺樓下都希望可以道別」，一旁陳生因中風而失去活動及說話能力，聽到妻子說話不禁潸然落淚。

陳太憶述火災中當日夫婦在酒樓飲茶，丈夫「聽到火燭就開始喊，一路喊到而家」，她自己越臨近踏向回家路途卻越焦慮，雖然自己不上樓，惟昨晚(24日)「成晚發夢就係掘嘢」，有家人亦感到緊張，甚至在剛才吃早餐時也「眼紅紅」。陳先生不幸中風，失去活動及說話能力，但聽到妻子一字一句訴說感受時不期然落淚。

陳太感謝社工的幫助，支援他們一家，雖然家園已燒成灰燼，仍希望盡量取回紀念物品及金器，同時爭取盡快召開居民大會，期望政府提供合理上樓安排：「我哋6人家庭，抽到啲咩？」，她希望讓居民投票：「最後結果都係要離開宏福苑都好，都心甘命抵，因為呢個係我哋意願。」她指即使要10年重建都會等，希望政府提供多個方案讓居民選擇。

住在宏昌閣13樓的朱先生，中午完成執拾離開，他說單位在火災中完全焚毀，基本上無物品能夠取回，只是媽媽能夠在單位尋回部分被水浸過的現金。他稱今日返回單位主要是跟家園說再見，以及拍攝單位外的景貌。他說大維修期間外圍被棚網圍封，看不到窗外景物，反而現時可以在單位向外望。