西灣河太安樓搭棚工叼煙被炒 網民：果頭開聽證會呢頭繼續食緊

大埔宏福苑五級火後，政府提出地盤全面禁煙修例建議，包括將建築地盤指定為法定禁煙區，違例者可被罰款3000元，計劃在9月前實施。不過未修例，多個地盤已率先實施內部禁煙，社交平台facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」流傳照片，指正進行外牆搭建棚架工程的西灣河太安樓，一名男工人被住戶拍得於棚架上嘴叼香煙開工，拍照樓主斥：「你哋睇吓太安樓，搭棚都照食煙，問你哋驚唔驚？」照片引發網民嘩然，指工人未汲取宏福苑大火教訓，「太安樓竹棚，出事死得」。

樓主及後表示，已向政府部門及地盤公司致電投訴，太安樓工程承建商地盤主管向傳媒表示，周六（25日）接獲住戶投訴後，已通知涉事工人即時解僱及永不錄用，並向棚架公司罰款。通告顯示，自大埔宏福苑五級火翌日，太安樓管理處表明承建商已向工人訓示不得於棚架上吸煙，一經發現將紀律處分，即時禁止在大廈工作。

事件引起網民批評撻伐，指工人未汲取宏福苑大火教訓，「太安樓竹棚，出事死得」、「真係性命由關，此人要吊銷牌照」、「食少陣唔洗死」、「真係好恐怖，宏福呢幾日仲上緊樓執嘢」、「果頭開緊聽證會，呢頭繼續食緊，管理果班好L野」，亦有人稱「我都見到，建築工人，在太安樓地下，食完煙隨手將仍點燃的煙頭掉落地」。