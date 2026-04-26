醫委會雙非嬰兒腦癱案研訊第二日　薛守智稱最初判斷男嬰非抽搐

醫委會第二日就雙非嬰兒腦癱案的涉事醫生薛守智，進行紀律研訊，今日由醫生一方證人作供。薛守智反駁上周護士的供詞，指對方未有及時通知他男嬰抽搐，又稱據當日凌晨護士的來電，判斷男嬰並非抽搐。男嬰父親希望研訊今日會有結果，惟坦言心情都是比較複雜。

確認護士曾報告「有啲濁奶」

薛守智被指在男嬰黎遠建出現首次「新生兒癲癇」發作後未有及時檢查，構成專業失德。薛今日作供確認，當晚凌晨4時半收到護士當值護士何潔霞(音譯)電話，指男嬰「有啲濁奶」、身體有點緊、「有啲眼定定」，但之前情況穩定沒有發生特別事。薛稱，他當時認為男嬰是胃食道逆流而非抽搐，於是作出醫療指示，要求護士把嬰兒放入孵箱並持續觀察其維生指數和暫停餵奶。他憶述當時護士回覆凌晨3時半前男男嬰「冇咩特別」，又曾囑咐護士如再有類似情況要通知他，因為可能要做其他檢查。