雙非嬰兒腦癱案薛守智紀律研訊　醫委會押後至6月結案陳詞

醫委會第二日就雙非嬰兒腦癱案的涉事醫生薛守智，進行紀律研訊，今日由醫生一方證人作供。薛守智反駁上周護士的供詞，指對方未有及時通知他男嬰抽搐，又稱據當日凌晨護士的來電，判斷男嬰並非抽搐。雙方已完成盤問證人，醫委會將研訊押後至6月7日再進行結案陳詞。男嬰父親原本希望研訊今日會有結果，他在研訊後批評薛前後說法不一，亦是首次從醫生口中聽到兒子「濁親」的說法。 確認護士曾報告「有啲濁奶」 薛守智被指在男嬰黎遠建出現首次「新生兒癲癇」發作後未有及時檢查，構成專業失德。薛今日作供確認，當晚凌晨4時半收到護士當值護士何潔霞(音譯)電話，指男嬰「有啲濁奶」、身體有點緊、「有啲眼定定」，但之前情況穩定沒有發生特別事。薛稱，他當時認為男嬰是胃食道逆流而非抽搐，於是作出醫療指示，要求護士把嬰兒放入孵箱並持續觀察其維生指數和暫停餵奶。他憶述當時護士回覆凌晨3時半前男男嬰「冇咩特別」，又曾囑咐護士如再有類似情況要通知他，因為可能要做其他檢查。

大律師質疑捏造覆述內容 兩名護士上周供稱，當年凌晨發現嬰兒「濁奶」及四肢僵硬後，待情況穩定及完成其他護理措施後，已立即通知薛守智，對方表明會提早到院，最終早上8時回到醫院診症。薛今日反駁何的供詞指，對方當晚致電他時沒有匯報男嬰流汗、無提及準備抽筋等情況，亦否認曾說會提早到醫院觀察情況。他認為，護士未有及時通知他男嬰抽搐，又說當日早上約7時45分返抵醫院後，已立即觀察男嬰情況。他供稱，當日收到日更護士來電，始知悉男嬰在早上6時至7時曾兩度抽搐，並在事發兩周後才知道男嬰凌晨2時許一度四肢僵硬和高聲哭叫。

代表醫委會的資深大律師呂世杰指，薛守智在研訊期間逐字覆述的護士來電內容，並未有在書面供詞中提及，質疑薛是捏造內容，薛強調只是按記憶覆述。呂之後播放事後薛會見男嬰家人的錄音，當時薛曾稱護士凌晨4時半懷疑男嬰抽筋。薛回應說，會面是在事發後8日進行，當時已確立診斷，重申當日並不知道男嬰實況。研訊小組另一名成員鄭偉才質疑，嬰兒抽搐後果可大可小，為何不立刻回院觀察。薛回應說，一般嬰兒腦部感染前會有食慾不振、呼吸不正常等徵狀，但男嬰當時沒有，故認為毋須不需要即時評估。

辯方之後傳召專家證人、瑪嘉烈醫院兒科醫生丘健昌作供，指腦部感染如為鑑別診斷，醫生應該愈早診斷愈好，又認為薛當日的初步診斷和處理方式恰當。不過，呂質疑薛由家到醫院的路程只需要15分鐘，但他沒有立即回醫院，做法是否合理，批評他沒有就診斷出錯負責任並說謊。雙方完成盤問證人，醫委會決定將研訊押後至6月7日再進行結案陳詞。 父母心情複雜盼今日有結果 事發於2009年，內地夫婦黎志堅及彭紅英在香港浸會醫院產子，惟兒子黎遠建出生數日後出現手腳抽搐、四肢彎曲，夫婦質疑薛守智未有即時救治，最終導致兒子腦癱及四肢殘障，翌年向醫委會投訴。醫委會多次押後案件，並在相隔15年後的去年決定永久擱置研訊，事件引起社會關注後醫委會撤回決定，上周五開始重啟研訊。黎志堅今日續有到場旁聽，他在研訊前希望醫委會今日內會有裁決，坦言研訊結果都很難說，心情都是比較複雜。

黎志堅在紀律研訊完結後，認為薛守智前後說法不一、現時是說謊，又指今次是黎氏夫婦首次從醫生口中聽到男嬰「濁親」的說法，認為他繼續執業只會傷害更多病人。協助投訴人的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，薛在案中推卸責任，期望研究小組考慮他的專業失當程度及面對案件的態度。