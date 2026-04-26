兩蚊兩折｜旺角睹全費乘客長車短搭　珍惜群組召集人斥針對長者小題大做

二元乘車優惠的「兩蚊兩折」實施將近一個月，專營巴士收費模式續成社會關心課題。團體珍惜群組召集人李璧而在尖沙咀搭巴士往葵涌期間，觀察到有繳付全程車資的乘客，先後在旺角登打士街和奶路臣街分站落車。她認為，正正緣於巴士公司未有提供短途分段收費，從而在「長車短搭」的乘客身上「賺多咗車資」，質疑社會近日針對和放大行動不便長者「長車短搭」的情況屬小題大做。

李璧而於社交平台分享觀察後，引發網民熱烈討論。有網民指出，「長車短搭」的根本原因在於巴士公司的路線政策，認為巴士公司近年不斷取消短途路線或減班，「現在短途巴士線差不多要30分鐘一班車」，長途路線班次卻相對頻密。「長者見長途車去佢目的地一樣，肯定會搭長途車，車費一樣2元」，期間巴士公司亦因政府補貼亦沒有虧損。

同時有網民舉出例子，指近期由過海路線971線吞併港島路線43M，以及下月即將落實、由跨區路線4號線一併兼任區內的48線及繁忙時間路線71、71P的重組計劃，「這堆都是用長途線取代較短路線的例子。」據巴士公司，兩個重組計劃均有新增短途分段收費，惟依賴乘客自行拍卡領回。有留言亦舉例稱，從觀塘和樂邨步行往區內商場apm，「行路點慢最多就20分鐘」，惟仍有不少長者選擇等候約12至15分鐘一班的巴士「搭一個站」。

不過，亦有聲音反駁原文將年輕乘客與長者混為一談。有人認為，原文提及的情況屬乘客自掏腰包付全費，不涉及政府補貼，「那是乘車人自己比錢長車短坐，冇問題啊，2元是納稅人比錢佢坐，咁就有問題啦」、「年輕人搭短途，是自己虧，巴士公司賺。老年人長車短搭，是政府代付(也是納稅人付)。我也是既得利益者，但我不認同長車短搭！」