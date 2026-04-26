全港戲院日吸逾20.1萬觀眾入場　上座率創歷屆新⾼

由香港戲院商會主辦，⽂體旅局轄下⽂創產業發展處及電影發展基⾦資助的「全港戲院⽇2026」於昨⽇(25⽇)舉⾏。商會今日(26日)表示，今年活動反應熱烈，吸引逾20.1萬觀眾入場，入場⼈次突破去年19.5萬紀錄。除戲院座無虛席外，活動亦成功帶動周邊商圈⼈流及⽣意。多個商場、⼤型連鎖食肆及零售商⼾⾃發推出憑票尾享優惠的活動，例如商場泊⾞及積分加碼、食肆買⼀送⼀、85折及票尾可作港幣5使⽤等優惠，稱戲院⽇為各區餐飲零售業注入活⼒，對本地消費市場具⼀定⿎舞作⽤。

商會指，昨日全天共放映1,694場次，累計入場⼈數達201,519⼈次(數字仍需經核數師核實)，平均上座率超過81%，較去年「全港戲院⽇」上升約4.1%。商會又指，⽂育旅局局長羅淑佩、常任秘書長沈鳳君、副局長劉震及⽂創產業發展處⽂創產業專員黎細明昨⽇亦親臨戲院⽀持活動、與市⺠⼀同欣賞優質港產電影。香港戲院商會對⽂化體育及旅遊局的鼎⼒⽀持，以各區市⺠的踴躍參與，致以衷⼼感謝。

袁彥⽂：未來持續推動全港戲院⽇ 香港戲院商會理事長袁彥⽂，今年全港戲院⽇⽚單選擇多元，成功吸引⼀家⼤ ⼩、長輩及年輕觀眾踴躍參與，全⽇⼈潮不斷，中午起全⽇多個場次已經全院滿座。他續指，活動除了票價優惠，更凝聚社區⼒量，讓不同年齡層共享親⼦與朋友的歡樂時光。今年成績尤為亮眼，上座率創下歷年新⾼。

在⽂創處全⼒⽀持下，商會期望未來持續推動全港戲院⽇成為年度⽂化盛事，透過電影與戲院促進家庭、社區及商圈之間的互動，令戲院⽂化得以更廣泛傳揚。