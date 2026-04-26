大埔宏福苑五級火｜宏昌閣43年住戶親睹單位感觸　宏道閣一家約定單位再拍全家福

大埔宏福苑居民分批上樓執拾第七日，當局開放宏昌閣中層5個樓層，以及首日開放宏道閣低層10個樓層。有宏昌閣居民上樓後表示，家中狀況比想像中嚴重，哽咽稱「冇喇，都燒晒啦，冇咩可以拎。」有宏道閣居民就指，單位盛載了不少回憶，明言3小時執拾一定不足夠，又約定要再在單位內拍攝一幅全家福。

鄧太一家料不再上樓

鄧太居於最先起火及損毀嚴重的宏昌閣已43年，她表示數月來都一直想着上樓看一看，即使事先已從照片知道單位燒燬，今日仍然要撐着拐杖上樓。不過，當她親身到達單位時，發現實際情況比想像中嚴重，被問到事隔半年再看到家園的心情時，哽咽稱「好難過」，對於原本打算取回哪些物品，她邊搖頭邊哽咽感嘆「冇喇，都燒晒啦，冇咩可以拎。」鄧太的女兒鄧小姐在3小時限時內，用鏟和徒手挖掘，最終僅找到小量紀念品、金鏈、硬幣等，舊相簿及其收藏的多本絕版漫畫，相信已全數燒成灰燼。由於時間緊迫，鄧小姐最終僅拍下家中照片作道別，一家相信不會再上樓。