富衛保險冠軍賽馬日　香港精英馬匹囊括三項一級賽冠軍　入場旅客人數再創新高

「富衛保險冠軍賽馬日」今天(26日)在沙田馬場舉行。主隊成功囊括三項一級賽冠軍，分別由「嘉應高昇」勝出一級賽主席短途獎(1200米)、「浪漫勇士」四奪一級賽「富衛保險女皇盃」(2000米)，以及「祝願」攻下一級賽「富衛保險冠軍一哩賽」(1600米)，為這項國際大賽畫上圓滿句號。 作為香港旅遊發展局「Hong Kong Mega 8」的壓軸盛事，富衛保險冠軍賽馬日今天合共吸引逾41,000名觀眾入場，當中旅客人數超過13,000人，不但較去年激增40%，更把2025/26年度馬季的累積入場旅客人數推高至30萬大關。馬會指，今個馬季尚餘兩個半月，累積入場旅客已較上季全季總數195,000人，大幅飆升近57%。另在投注額方面，今天錄得逾17.9億港元投注額，不但是歷來冠軍賽馬日的新紀錄，也是今個馬季開鑼以來所有賽日的新高。

馬會行政總裁應家柏表示：「我們以幾近完美的方式完成了這個賽日，這也是我們歷來最出色的賽日之一。看到參賽馬匹的頂尖水準，我衷心感謝所有蒞臨香港的參與者，能呈現如此高水準的體育競技，難能可貴。未來，我們將持續精進，始終堅守打造世界級賽馬的願景。」 全球最高評分賽駒「嘉應高昇」在主席短途獎不但將連勝紀錄增加至20場，更將其20日前締造的沙田馬場1200米場地紀錄推前至1分07.10秒。「嘉應高昇」連續兩季成為「短途三冠王」，追平精英大師21年前的紀錄。

另一方面，作為香港首匹在四個賽馬地區贏得一級賽的香港馬王，「浪漫勇士」今年亦回歸本地賽事，以八歲之齡第四度揚威「富衛保險女皇盃」。其累積獎金更進一步增至逾2億7,000萬港元，穩坐全球最高累積獎金賽駒的寶座。 而由廖康銘訓練的精英賽駒「祝願」則首度贏得一級賽，摘下富衛保險冠軍一哩賽桂冠。「祝願」為去年在香港打吡大賽的亞軍，今天在國際大賽奪冠，印證香港打吡培育了新一代精英馬匹。 在13,000名入場旅客中，來自澳洲的醫生Kurt Brigden今天甫抵港即入場觀賽。他大讚香港的世界級賽馬及完善設施，認為沙田馬場氣氛更勝澳洲馬場：「香港擁有世界最頂尖的賽駒與騎師，『嘉應高昇』的驚人表現更加令我讚嘆不已。我已經計劃下次要帶同澳洲的朋友來港，再次感受這項世界級盛事。」

來自印度的Ruchi Porwal陪同父母來港旅遊，也是首次入場觀賞賽馬。他們尤其盛讚沙田馬場內的數碼體驗；來自南韓的律師SY Chang亦認為，香港賽馬的規模與氣氛極具水準，設施比英美等地的馬場更完善，為商務活動的理想地點。他說：「以往要討論商務合作通常會到高爾夫球場，但如果來沙田馬場絕對是非常精彩的體驗。」