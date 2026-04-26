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出版：2026-Apr-26 20:52
更新：2026-Apr-26 20:52

富衛保險冠軍賽馬日　香港精英馬匹囊括三項一級賽冠軍　入場旅客人數再創新高

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富衛保險冠軍賽日吸引逾41,000人入場，當中旅客人數超過13,000人，較去年大增40%。202526年度馬季尚餘兩個半月，累積入場旅客已突破30萬人大關，較上季全季總數大幅飆升近57%。(馬會圖片)

富衛保險冠軍賽日吸引逾41,000人入場，當中旅客人數超過13,000人，較去年大增40%。202526年度馬季尚餘兩個半月，累積入場旅客已突破30萬人大關，較上季全季總數大幅飆升近57%。(馬會圖片)

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「富衛保險冠軍賽馬日」今天(26日)在沙田馬場舉行。主隊成功囊括三項一級賽冠軍，分別由「嘉應高昇」勝出一級賽主席短途獎(1200米)、「浪漫勇士」四奪一級賽「富衛保險女皇盃」(2000米)，以及「祝願」攻下一級賽「富衛保險冠軍一哩賽」(1600米)，為這項國際大賽畫上圓滿句號。

作為香港旅遊發展局「Hong Kong Mega 8」的壓軸盛事，富衛保險冠軍賽馬日今天合共吸引逾41,000名觀眾入場，當中旅客人數超過13,000人，不但較去年激增40%，更把2025/26年度馬季的累積入場旅客人數推高至30萬大關。馬會指，今個馬季尚餘兩個半月，累積入場旅客已較上季全季總數195,000人，大幅飆升近57%。另在投注額方面，今天錄得逾17.9億港元投注額，不但是歷來冠軍賽馬日的新紀錄，也是今個馬季開鑼以來所有賽日的新高。

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馬會行政總裁應家柏表示：「我們以幾近完美的方式完成了這個賽日，這也是我們歷來最出色的賽日之一。看到參賽馬匹的頂尖水準，我衷心感謝所有蒞臨香港的參與者，能呈現如此高水準的體育競技，難能可貴。未來，我們將持續精進，始終堅守打造世界級賽馬的願景。」

全球最高評分賽駒「嘉應高昇」在主席短途獎不但將連勝紀錄增加至20場，更將其20日前締造的沙田馬場1200米場地紀錄推前至1分07.10秒。「嘉應高昇」連續兩季成為「短途三冠王」，追平精英大師21年前的紀錄。

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另一方面，作為香港首匹在四個賽馬地區贏得一級賽的香港馬王，「浪漫勇士」今年亦回歸本地賽事，以八歲之齡第四度揚威「富衛保險女皇盃」。其累積獎金更進一步增至逾2億7,000萬港元，穩坐全球最高累積獎金賽駒的寶座。

而由廖康銘訓練的精英賽駒「祝願」則首度贏得一級賽，摘下富衛保險冠軍一哩賽桂冠。「祝願」為去年在香港打吡大賽的亞軍，今天在國際大賽奪冠，印證香港打吡培育了新一代精英馬匹。

在13,000名入場旅客中，來自澳洲的醫生Kurt Brigden今天甫抵港即入場觀賽。他大讚香港的世界級賽馬及完善設施，認為沙田馬場氣氛更勝澳洲馬場：「香港擁有世界最頂尖的賽駒與騎師，『嘉應高昇』的驚人表現更加令我讚嘆不已。我已經計劃下次要帶同澳洲的朋友來港，再次感受這項世界級盛事。」

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來自印度的Ruchi Porwal陪同父母來港旅遊，也是首次入場觀賞賽馬。他們尤其盛讚沙田馬場內的數碼體驗；來自南韓的律師SY Chang亦認為，香港賽馬的規模與氣氛極具水準，設施比英美等地的馬場更完善，為商務活動的理想地點。他說：「以往要討論商務合作通常會到高爾夫球場，但如果來沙田馬場絕對是非常精彩的體驗。」

富衛保險冠軍賽日吸引逾41,000人入場，當中旅客人數超過13,000人，較去年大增40%。202526年度馬季尚餘兩個半月，累積入場旅客已突破30萬人大關，較上季全季總數大幅飆升近57%。(馬會圖片) 「嘉應高昇」在主席短途獎不但將連勝紀錄增加至20場，更將其締造的沙田馬場1200米場地紀錄推前至1分07.10秒。(馬會圖片) 「浪漫勇士」以八歲之齡第四度揚威「富衛保險女皇盃」。(馬會圖片) 廖康銘訓練的精英賽駒「祝願」首度贏得一級賽。(馬會圖片) 馬會行政總裁應家柏指富衛保險冠軍賽馬日是馬會歷來最出色的賽事日之一。(馬會圖片) Ruchi Porwal（左二）與丈夫Maniah Jain（左一），帶同來自印度的父母首度前往沙田馬場觀看賽事，他們對場內的熾熱氣氛感到難忘，打算日後再入場觀賽。(馬會圖片) 澳洲旅客Kurt Brigden(右一)與來自南韓的SY Chang(右二)，分別入場觀看星級賽駒「嘉應高昇」與「浪漫勇士」出賽，他們均認為香港賽事水準極高，賽馬配套設施完善。(馬會圖片)
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