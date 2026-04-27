陳呂重德紀念中學改革初中英語科　推校本課程　設入貓Cafe助學生練英文

學習英文不能死記硬背，而是要要多聽、多看、多講、多寫。位於天水圍的圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學改革初中英文科，摒除坊間的教科書，由老師設計校本英語課程，內容貼近學生生活和經歷，提升他們學習興趣與語言應用能力。另外，學校更開設貓 Cafe 吸引學生與外籍老師邊談情邊練英語，學生更可申請成為「照顧專員」，在實踐生命教育。
「多聽、多看、多講、多寫」是語文學習的不二法門。英文科主任陳子豪老師稱，課程構思主要以主題式教學，讓教材更貼近學生生活經驗，情景真實，令學生更容易投入學習，過程中老師亦能更自然地以生活化方式引導學生思考與表達。他以校園生活為例，指學校位於天水圍，校內有跨境學生，每日都要跨境往返學校，其中一個教學單元由跨境生的親身經歷，分享他們乘坐校巴上學的情形。陳子豪指，，老師在教學同時會檢視如何優化教學進度、剪裁課程內容、定期檢討，亦會與任課老師保持溝通，了解實際教學與評估情況，按需要作出微調。
英文合格人數增一倍
中一的校本英語課程推行半年，成效顯著，學務主任李珮賢稱，比較去年中一級和今年使用校本課程的中一級學生首學期英語各考卷的成績都有提升， 學生閱讀理解及寫作能力方面均獲明顯進步，其中閱讀卷的表現提升尤為突出，合格人數較去年同期增加一倍；雖兩屆學生語文基礎略有不同，但新校本課程明顯帶來正面學習成效。
黃建豪：邀資深教育學者持續研討課程
校長黃建豪表示，為令校本英語課程運作更暢順，達到提升學生英語水平，學校邀請資深教育學者持續到校觀課及與老師進行研討，並獲專業肯定，認為課程與實踐兼備；讚賞課程是根據學生的實際情況和需求而設計，亦會利用中文的詞彙作輔助教學，讓有學習差異的學生同樣能投入學習。
設陳中貓 Cafe
除了課堂改革，陳中更別出心裁設立「陳中貓 Cafe」，由兩隻領養回來的流浪貓擔任「招牌」。Cafe 規定以英語為主要溝通語言，並由外籍老師駐守，讓學生在小息及午膳時間與貓咪玩耍之餘，能自然地與老師交流。學生更可申請成為「照顧專員」，在實踐生命教育的同時，將貓咪視為紓壓的「心靈夥伴」。
擬設英語情境室 戲劇演講全方位發展
展望未來，校方計劃將活動室改造為專屬的「英語情境學習空間」。陳子豪表示，未來將引入更多情境教學法(Situational Teaching)，透過角色扮演、模擬真實環境及任務活動，幫助學生鞏固詞彙與語法。新房間將設計成靈活空間，支援戲劇、演講及專題式學習，旨在將英語學習從枯燥的紙筆，昇華為具備思維與協作能力的全面培訓。