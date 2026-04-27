陳呂重德紀念中學改革初中英語科　推校本課程　設入貓Cafe助學生練英文

學習英文不能死記硬背，而是要要多聽、多看、多講、多寫。位於天水圍的圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學改革初中英文科，摒除坊間的教科書，由老師設計校本英語課程，內容貼近學生生活和經歷，提升他們學習興趣與語言應用能力。另外，學校更開設貓 Cafe 吸引學生與外籍老師邊談情邊練英語，學生更可申請成為「照顧專員」，在實踐生命教育。

「多聽、多看、多講、多寫」是語文學習的不二法門。英文科主任陳子豪老師稱，課程構思主要以主題式教學，讓教材更貼近學生生活經驗，情景真實，令學生更容易投入學習，過程中老師亦能更自然地以生活化方式引導學生思考與表達。他以校園生活為例，指學校位於天水圍，校內有跨境學生，每日都要跨境往返學校，其中一個教學單元由跨境生的親身經歷，分享他們乘坐校巴上學的情形。陳子豪指，，老師在教學同時會檢視如何優化教學進度、剪裁課程內容、定期檢討，亦會與任課老師保持溝通，了解實際教學與評估情況，按需要作出微調。